Що таке "коаліція рішучих" та яка її роль у підтримці України

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Як виникла "коаліція рішучих"?

Які країни увійшли до складу коаліції?

Що відомо про зустріч союзників 10 травня?

Що потрібно знати про "коаліцію рішучих"

"Коаліція рішучих" – це об'єднання країн, які взяли на себе зобов'язання підтримувати Україну у війні з Росією.

Ініціатива створення коаліції була офіційно оголошена 2 березня 2025 прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером під час саміту в Лондоні.

Метою об'єднання є консолідація європейської підтримки України у повномасштабній війні з Росією, координація зусиль союзників на тлі нестабільної політики США.

Назва коаліції походить від заклику президента Чехії Петра Павела до створення "широкої коаліції рішучих" для протидії російській агресії.

Хто підтримує Україну: склад коаліції

До "Коаліції Рішучих" входять країни Європейського Союзу, члени НАТО, а також держави поза цими блоками.

Серед учасників коаліції: Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина та Велика Британія.

Ключову роль в організації та діяльності коаліції відіграють Франція та Велика Британія.

Хронологія зустрічей

З моменту свого створення "коаліція рішучих" провела низку зустрічей на різних рівнях для координації дій та обговорення ключових питань підтримки України:

2 березня 2025: Перший саміт лідерів країн-учасниць у Лондоні, де було офіційно оголошено про створення коаліції.

11 березня 2025: Зустріч військових представників країн коаліції у Парижі.

15 березня 2025: Віртуальна зустріч лідерів країн-учасниць.

20 березня 2025: Нарада військових представників у Великій Британії.

27 березня 2025: Саміт коаліції в Парижі за особистою участю президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона. Обговорювалися питання короткострокової підтримки, гарантій безпеки та майбутньої архітектури безпеки.

10 квітня 2025: Зустріч міністрів оборони країн коаліції у Брюсселі, організована Великою Британією та Францією. Основною темою були гарантії безпеки для України та заходи підтримки довгострокового миру.

Які плани та цілі "коаліції рішучих"

Під час минулої зустрічі коаліції міністр оборони Великої Британії Джон Хілі розповів, що союзники розробили план підтримки України, який включає чотири ключові цілі: забезпечення безпечного неба, безпечного моря, миру на суші та підтримку Збройних Сил України як потужного фактора стримування.

Загалом теми обговорення на самітах "коаліції рішучих" наступні:

Надання всебічної підтримки Україні, включаючи військову, фінансову, матеріально-технічну та розвідувальну допомогу.

Розгляд можливості розгортання міжнародних сил безпеки в Україні у разі досягнення домовленостей про припинення вогню з Росією.

у разі досягнення домовленостей про припинення вогню з Росією. Активне обговорення та розробка гарантій безпеки для України на довгострокову перспективу.

Пошук альтернативних механізмів забезпечення безпеки, враховуючи політичні та логістичні складнощі з відправкою миротворчого контингенту.

Підтримка України на переговорному процесі з метою досягнення справедливого миру та посилення її обороноздатності.

Водночас як пише британське видання The Times, попри початкові плани щодо відправки значного військового контингенту для контролю за дотриманням можливої мирної угоди, останні обговорення серед країн-учасниць свідчать про зміщення фокусу на навчання українських військових, переозброєння ЗСУ та забезпечення повітряного й морського захисту України.

The Times зазначило, що країни Європи не можуть набрати і 25 тисяч солдатів для відправки в Україну через нестачу особового складу і недостатнє фінансування армій.

Зустріч "коаліції рішучих" у Києві

Рівно через місяць після попередньої зустрічі, 10 травня 2025, в Києві відбудеться засідання лідерів країн "коаліції рішучих" у гібридному форматі – частина учасників буде присутня особисто, частина – онлайн.

Президент України Володимир Зеленський анонсував саміт союзників, наголосивши, що коаліція має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку відповідно до спільного бачення.

Він підкреслив важливість коаліції для посилення європейської архітектури безпеки та заявив, що 10 травня відбудуться певні зустрічі в межах коаліції, не розкриваючи деталей.

При цьому міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський планує прийняти лідерів "коаліції рішучих", щоб обговорити гарантії безпеки для України після можливої угоди про припинення вогню з Росією.

Засідання коаліції підтвердив і президент Франції Еммануель Макрон. При цьому він не уточнив, в якому саме форматі братиме участь, а лише зазначив, що "особисто поїде до Києва у відповідний час".

Нагадаємо, раніше Politico писало про можливий візит до України нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на початку травня. Вірогідно, мався на увазі на саміт "коаліції рішучих".

Зауважимо, що напередодні саміту активізувалися дискусії щодо 30-денного припинення вогню між Україною та РФ.

Повідомлялося, що США та європейські союзники завершують роботу над пропозицією щодо перемир'я, але якщо Москва не погодиться на нього, готуються запровадити додаткові санкції проти країни-агресора.

При підготовці використовувалися: публікації The Guardian, The Times, Politico, BFMTV, повідомлення пресслужби Офісу президента України.