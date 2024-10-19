Що таке гідроудар: осіння небезпека для автомобіля

Неприємне за своїм звучанням слово означає ще більш неприємні речі. Тобто – клопоти з евакуацією машини, ремонт і неабиякі витрати. А що ви знаєте про гідроудар?
Про те, що означає для автомобіліста гідроудар, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre і "Autobild Всі ведучі".
Осінь – пора, коли дуже доречно поговорити про гідроудар та його наслідки. Дощова погода та відверті зливи часто стають "першоджерелом" цього жахливого явища. І дуже корисно розпочати знайомство з ним у теорії - щоб ні за яких обставин не дати мотору "хильнути води".
Певно, всі водії знають що мотор автомобіля при роботі забирає у свої циліндри тисячі літрів повітря за хвилину, адже циліндри двигуна працюють як високоефективний насос. І якщо станеться так, що у впускний тракт потрапить якась кількість води, потужна тяга на впуску засмокче і її.
Але не всі знають, що рідина, на відміну від повітря, не стискається, тому наявність у циліндрі хоча б пари крапель води призводить до такого наростання тиску, що поршень при ході нагору практично б’ється об "стіну" водно-газової суміші. Тому і цілком технічний термін формулюється як гідроудар. А там де удар, там мають місце й механічні ушкодження: зігнуті шатуни, зламані поршневі пальці, розтрощені поршні тощо. Все це означає повне розбирання двигуна та серйозний ремонт, а нерідко і списання агрегата у брухт.
Ознаки гідроудару такі:
Коли відразу після форсування водної перешкоди авто демонструє дивні симптоми, ваші дії мають бути такими:
Для повної гарантії безпеки "підтопленого" двигуна краще не запускати його відразу після вищеописаного вигнання води. Варто розібрати весь впускний тракт, щоб переконатися у відсутності води та видалити знайдену.
На жаль, є випадки, коли начебто вдало викупаний у воді двигун не виявляв спочатку проблем, але під час ранкового запуску після стоянки раптом починав гуркотіти і тремтіти, сповіщаючи про потребу капремонту. Справа у тому, що за ніч вода, яка потрапила у впускний тракт, зібралася вся разом внизу повітроводу. Де її при наступному запуску підхопило повітря, що засмоктується в циліндри – і гідроудар стався вже тепер. Тому запуск двигуна, який сьорбнув води, краще робити тільки після консультації кваліфікованого моториста.
Гідроудару справді слід боятись, адже у багатьох моделей його можна отримати просто у глибокій калюжі на дорозі. Результат буває дуже сумний, і капітальний ремонт ще не найгірший варіант. Тож водієві легкового авто кожну водну перешкоду варто сприймати як загрозу, і не слід відправлятись на її форсування, поки не буде впевненості у безпеці для двигуна.
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