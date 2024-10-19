Что такое гидроудар: осенняя опасность для автомобиля

Неприятное по своему звучанию слово означает еще более неприятные вещи. То есть – хлопоты с эвакуацией машины, ремонт и изрядные затраты. А что вы знаете о гидроударе?
О том, что означает для автомобилиста гидроудар, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и "Autobild Все ведущие".
Осень – пора, когда очень уместно поговорить о гидроударе и его последствиях. Дождливая погода и откровенные ливни часто становятся "первоисточником" этого ужасного явления. И очень полезно начать знакомство с ним в теории – чтобы ни при каких обстоятельствах не дать мотору "выпить воды".
Наверное, все водители знают, что мотор автомобиля при работе забирает в свои цилиндры тысячи литров воздуха в минуту, ведь цилиндры двигателя работают как высокоэффективный насос. И если произойдет так, что во впускной тракт попадет какое-то количество воды, мощная тяга на впуске засосет и ее.
Но не все знают, что жидкость, в отличие от воздуха, не сжимается, поэтому наличие в цилиндре хотя бы пара капель воды приводит к такому нарастанию давления, что поршень при ходьбе вверх практически дерется о " стену " водно-газовой смеси. Поэтому и полностью технический термин формулируется как гидроудар. А где удар, там имеют место и механические повреждения: изогнутые шатуны, сломанные поршневые пальцы, разбитые поршни и т.д. Все это означает полную разборку двигателя и серьезный ремонт, а нередко и списание агрегата в утиль.
Признаки гидроудара таковы:
Когда сразу после форсирования водного препятствия авто демонстрирует странные симптомы, ваши действия должны быть следующими.
Для полной гарантии безопасности подтопленного двигателя лучше не запускать его сразу после вышеописанного изгнания воды. Следует разобрать весь впускной тракт, чтобы убедиться в отсутствии воды и удалить найденную.
К сожалению, есть случаи, когда удачно выкупленный в воде двигатель не проявлял сначала проблем, но во время утреннего запуска после стоянки вдруг начинал грохотать и дрожать, извещая о необходимости капремонта. Дело в том, что за ночь попавшая во впускной тракт вода собралась вся вместе внизу воздуховода. Где ее при следующем запуске подхватил засасывающийся в цилиндры воздух – и гидроудар произошел уже сейчас. Поэтому запуск двигателя, отхлебнувшего воды, лучше производить только после консультации квалифицированного моториста.
Гидроудара действительно следует бояться, ведь у многих моделей его можно получить прямо в глубокой луже на дороге. Результат бывает очень печальный, и капитальный ремонт еще не самый плохой вариант. Так что водителю легкового авто каждое водное препятствие следует воспринимать как угрозу, и не следует отправляться на его форсирование, пока не будет уверенности в безопасности двигателя.
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