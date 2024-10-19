Что такое гидроудар: осенняя опасность для автомобиля

Осень – пора, когда очень уместно поговорить о гидроударе и его последствиях. Дождливая погода и откровенные ливни часто становятся "первоисточником" этого ужасного явления. И очень полезно начать знакомство с ним в теории – чтобы ни при каких обстоятельствах не дать мотору "выпить воды".

Как получить гидроудар

Наверное, все водители знают, что мотор автомобиля при работе забирает в свои цилиндры тысячи литров воздуха в минуту, ведь цилиндры двигателя работают как высокоэффективный насос. И если произойдет так, что во впускной тракт попадет какое-то количество воды, мощная тяга на впуске засосет и ее.

Но не все знают, что жидкость, в отличие от воздуха, не сжимается, поэтому наличие в цилиндре хотя бы пара капель воды приводит к такому нарастанию давления, что поршень при ходьбе вверх практически дерется о " стену " водно-газовой смеси. Поэтому и полностью технический термин формулируется как гидроудар. А где удар, там имеют место и механические повреждения: изогнутые шатуны, сломанные поршневые пальцы, разбитые поршни и т.д. Все это означает полную разборку двигателя и серьезный ремонт, а нередко и списание агрегата в утиль.

Признаки гидроудара таковы:

Как только вы проехали глубокую лужу, так что приподнятая волна достигала верха облицовки радиатора и забегала на капот;

Ваш мотор работает с перебоями и вибрациями;

В воздушном фильтре вы обнаружили мокрый сменный элемент;

В корпусе воздушного фильтра и каналах воздуховода капли воды.

Когда случился гидроудар

Когда сразу после форсирования водного препятствия авто демонстрирует странные симптомы, ваши действия должны быть следующими.

Заглушите двигатель. Бывает, что мотор, пережив гидроудар, не останавливается сам, а продолжает работать на нескольких уцелевших цилиндрах – и получает при этом тяжелые повреждения;

Осмотрите сменный элемент воздушного фильтра. Если фильтр и корпус внутри мокрые, вероятность гидроудара велика. Запускать двигатель нельзя. Бывает, что влага на бумажном фильтре не заметна, но она может быть деформирована – и это тоже признак того, что он был намочен.

Проверьте внутреннюю полость воздуховода от фильтра до дроссельной заслонки. Капли влаги там скорее всего говорят о воде, попавшей и в цилиндры;

Уберите из корпуса фильтра и воздуховодов всю воду до последней капельки. Для этого подойдет сухая вехоть или бумажные полотенца или салфетки;

Выкрутите свечи и покрутите двигатель стартером. Отлично, если это у вас получится – значит, двигатель не заклинило. Попросите помощника, чтобы он во время прокрутки двигателя стартером посмотреть, не вылетает ли из свечных отверстий вода. Собственно ее не всегда можно заметить визуально, и ее следы на подставленной чистой салфетке не всегда можно отличить от топлива. Но главное в этой процедуре – не диагностика, а удаление воды из цилиндров.

Как запускать двигатель после гидроудара

Для полной гарантии безопасности подтопленного двигателя лучше не запускать его сразу после вышеописанного изгнания воды. Следует разобрать весь впускной тракт, чтобы убедиться в отсутствии воды и удалить найденную.

К сожалению, есть случаи, когда удачно выкупленный в воде двигатель не проявлял сначала проблем, но во время утреннего запуска после стоянки вдруг начинал грохотать и дрожать, извещая о необходимости капремонта. Дело в том, что за ночь попавшая во впускной тракт вода собралась вся вместе внизу воздуховода. Где ее при следующем запуске подхватил засасывающийся в цилиндры воздух – и гидроудар произошел уже сейчас. Поэтому запуск двигателя, отхлебнувшего воды, лучше производить только после консультации квалифицированного моториста.

Кратко

Гидроудара действительно следует бояться, ведь у многих моделей его можно получить прямо в глубокой луже на дороге. Результат бывает очень печальный, и капитальный ремонт еще не самый плохой вариант. Так что водителю легкового авто каждое водное препятствие следует воспринимать как угрозу, и не следует отправляться на его форсирование, пока не будет уверенности в безопасности двигателя.