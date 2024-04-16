Що таке Gender-party? Топ 5 корисних подарунків для майбутніх батьків

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Gender-party - популярна традиція у майбутніх батьків

Gender reveal party - це американська весела традиція влаштовувати свято для рідних та близьких родини, в якій очікують появу на малюка. На цьому святі батьки та їх гості дізнаються стать майбутньої дитини.

Вперше подібні вечірки стали проводитися в США наприкінці 2000-х років. Однак їх популярність сильно зросла до кінця 2010-х років. Цьому значною мірою сприяли соціальні мережі: YouTube, Instagram і Pinterest.

Як дізнаються про стать немовляти

Досить часто самі батьки до свята також не знають стать своєї дитини. Для того, щоб інтрига зберігалася - майбутні батьки просять лікаря не розповідати їй про результати УЗД. Однак спеціаліст пише стать дитини на папірці і покладе в конверт.

Вже цей конверт зазвичай передають організатору вечірки - це може бути хтось з рідних або друзів. Але іноді подружжя користується і послугами компаній з організації свят. У такому випадку конверт передають відповідальній у компанії людині.

Ілюстративне фото: як дізнаються стать дитини (GettyImagеs)

Розкриття статі може набувати форми вікторин або поєдинків між "рожевою" та "синьою" командами. Або ж стать розкривається іншими способами, наприклад розрізанням торта, лопанням кульок, конфетті, кольорового диму та інших способів.

Рожеве світло позначає дівчинку, синє - хлопчика. Крім кольорів іноді використовується інша явна гендерно стереотипна атрибутика. Наприклад асоціація хлопчика зі зброєю, спортом, технікою, а дівчинки з прикрасами, квітами, косметикою.

Що подарувати на Gender-party

Питання подарунків на Gender-party досить індивідуальне та вимагає особливого підходу. Дехто вважає, що гості не повинні приносити подарунки, адже головна мета свята - радість від очікування. Інші ж у запрошенні на вечірку можуть вказати перелік речей, які можна подарувати. Часто це речі, які у майбутньому знадобляться дитині, або ж її батькам.

Як обрати подарунок

Обирати подарунки на Gender-party варто дуже уважно - якщо ви добре знаєте майбутніх батьків, то можна подарувати щось, що відображає їхню історію. До прикладу це може бути - фотоальбом, іграшки, книжки або постільна білизна.

Ілюстративне фото: які подарунки варто дарувати на гендер-паті (freepik.com)

Але не варто забувати, що це в першу чергу свято майбутньої дитини. Ось деякі популярні варіанти:

дитячий одяг - м'які комбінезони, пелюшки, шкарпетки та бодіки. Це ті речі, які обов'язково знадобляться новонародженому.

іграшки - м'які іграшки, розвиваючі ігри для немовлят або тактильні книги сприятимуть розвитку малюка.

ґаджети - радіоняня, стаціонарні гойдалки, термоси для підігріву суміші, відмінним варіантом стане така техніка, яка має таймер та функцію підігріву.

емоційні подарунки - фотосесія вагітності, спа-сертифікат, альбом для першого року життя дитини - такі подарунки залишать теплі спогади про народження немовляти у пам'яті батьків.

практичні подарунки - ходунки, дитяче крісло, подушка для вагітних, сертифікати для придбання товарів у магазині для вагітних - якщо ви не впевнені у тому, що дарувати майбутнім батькам то такий подарунок дозволить їм самостійно обрати необхідні речі.

Нагадаємо, в Україні з 2020 року діє послуга "єМалятко" - молоді батьки можуть зареєструвати народження дитини та отримати свідоцтво про її народження, а також замовити до 9 інших державних послуг, потрібних для новонародженої дитини.

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