Что такое Gender-party? Топ 5 полезных подарков для будущих родителей

Все чаще в Украине становятся популярными вечеринки в честь рождения младенца. Будущие родители устраивают праздник, на котором их друзья и родные узнают пол ребенка.
Подробно об этом читайте в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались источники: пресс-служба документ-сервиса "Готово", Wikipedia, портал "Действие".
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Gender reveal party - это американская веселая традиция устраивать праздник для родных и близких семьи, в которой ожидают появление на свет малыша. На этом празднике родители и их гости узнают пол будущего ребенка.
Впервые подобные вечеринки стали проводиться в США в конце 2000-х годов. Однако их популярность сильно возросла к концу 2010-х годов. Этому в значительной степени способствовали социальные сети: YouTube, Instagram и Pinterest
Довольно часто сами родители до праздника также не знают пол своего ребенка. Для того, чтобы интрига сохранялась - будущие родители просят врача не рассказывать ей о результатах УЗИ. Однако специалист пишет пол ребенка на бумажке и кладет в конверт.
Уже этот конверт обычно передают организатору вечеринки - это может быть кто-то из родных или друзей. Но иногда супруги пользуются и услугами компаний по организации праздников. В таком случае конверт передают ответственному в компании человеку.
Иллюстративное фото: как узнают пол ребенка (GettyImagеs)
Раскрытие пола может принимать форму викторин или поединков между "розовой" и "синей" командами. Или же пол раскрывается другими способами, например разрезанием торта, лопанием шариков, конфетти, цветного дыма и других способов.
Розовый свет обозначает девочку, синий - мальчика. Кроме цветов иногда используется другая явная гендерно стереотипная атрибутика. Например ассоциация мальчика с оружием, спортом, техникой, а девочки с украшениями, цветами, косметикой.
Вопрос подарков на Gender-party достаточно индивидуален и требует особого подхода. Некоторые считают, что гости не должны приносить подарки, ведь главная цель праздника - радость от ожидания. Другие же в приглашении на вечеринку могут указать перечень вещей, которые можно подарить. Часто это вещи, которые в будущем понадобятся ребенку, или же его родителям.
Выбирать подарки на Gender-party стоит очень внимательно - если вы хорошо знаете будущих родителей, то можно подарить что-то, что отражает их историю. К примеру это может быть - фотоальбом, игрушки, книги или постельное белье.
Но не стоит забывать, что это в первую очередь праздник будущего ребенка. Вот некоторые популярные варианты:
Напомним, в Украине с 2020 года действует услуга "єМалятко" - молодые родители могут зарегистрировать рождение ребенка и получить свидетельство о его рождении, а также заказать до 9 других государственных услуг, необходимых для новорожденного ребенка.
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