Що таке Армія ID та для чого він потрібен: пояснення Міноборони

Армія ID - це унікальний номер військовослужбовця в застосунку "Армія+". Він потрібен для подання електронних рапортів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони у Telegram.
Армія ID - це унікальний ID-номер військовослужбовця, створений у мобільному застосунку "Армія+". Командир повинні передати цей номер підлеглим, щоб отримати та погодити електронний рапорт. Армія ID можна зберегти у застосунку "Армія+", щоб не вводити його постійно.
Військовослужбовці можуть звернутися для свого командира для отримання Армія ID. Командир зобов'язаний повідомили ID-номер своїм підлеглим. Якщо командир не передає бійцям свій номер - це вважається порушенням.
Якщо військовослужбовець безпосередньо підпорядкований командиру військової частини, то рапорт необхідно напрямляти на Армія ID СЕДО частини. Інформацію про такий ID має діловодство.
Нагадаємо, Міністерство оборони України нещодавно запустило мобільний застосунок для українських військовослужбовців, який отримав назву "Армія+". Через нього можна зробити електронні рапорти. Згодом у додатку з'явиться більше функцій.
У Міноборони розповідали, що у майбутньому в Україні можуть впровадити електронні бойові розпорядження. Але цього потрібен повноцінний реєстр військовослужбовців.
Детальніше про мобільний застосунок "Армія+" - у матеріалі РБК-Україна.
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