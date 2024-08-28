Що таке Армія ID та для чого він потрібен: пояснення Міноборони

Армія ID - це унікальний ID-номер військовослужбовця, створений у мобільному застосунку "Армія+". Командир повинні передати цей номер підлеглим, щоб отримати та погодити електронний рапорт. Армія ID можна зберегти у застосунку "Армія+", щоб не вводити його постійно.

Військовослужбовці можуть звернутися для свого командира для отримання Армія ID. Командир зобов'язаний повідомили ID-номер своїм підлеглим. Якщо командир не передає бійцям свій номер - це вважається порушенням.

Якщо військовослужбовець безпосередньо підпорядкований командиру військової частини, то рапорт необхідно напрямляти на Армія ID СЕДО частини. Інформацію про такий ID має діловодство.