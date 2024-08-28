Что такое Армия ID и для чего он нужен: объяснение Минобороны

Армия ID - это уникальный ID-номер военнослужащего, созданный в мобильном приложении "Армия+". Командир должен передать этот номер подчиненным, чтобы получить и согласовать электронный рапорт. Армия ID можно сохранить в приложении "Армия+", чтобы не вводить его постоянно.

Военнослужащие могут обратиться к своему командиру для получения Армия ID. Командир обязан сообщить ID-номер своим подчиненным. Если командир не передает бойцам свой номер - это считается нарушением.

Если военнослужащий непосредственно подчинен командиру воинской части, то рапорт необходимо направлять на Армия ID СЕДО части. Информация о таком ID есть у делопроизводства.