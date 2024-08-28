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Что такое Армия ID и для чего он нужен: объяснение Минобороны

Фото: в Минобороны объяснили, что такое Армия ID (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Армия ID - это уникальный номер военнослужащего в приложении "Армия+". Он необходим для предоставления электронных рапортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Telegram.

Армия ID - это уникальный ID-номер военнослужащего, созданный в мобильном приложении "Армия+". Командир должен передать этот номер подчиненным, чтобы получить и согласовать электронный рапорт. Армия ID можно сохранить в приложении "Армия+", чтобы не вводить его постоянно.

Военнослужащие могут обратиться к своему командиру для получения Армия ID. Командир обязан сообщить ID-номер своим подчиненным. Если командир не передает бойцам свой номер - это считается нарушением.

Если военнослужащий непосредственно подчинен командиру воинской части, то рапорт необходимо направлять на Армия ID СЕДО части. Информация о таком ID есть у делопроизводства.

 

Что такое "Армия+"

Напомним, Министерство обороны Украины недавно запустило мобильное приложение для украинских военнослужащих, которое получило название "Армия+". Через него можно сделать электронные рапорты. В дальнейшем в приложении появится больше функций.

В Минобороны рассказывали, что в будущем в Украине могут внедрить электронные боевые распоряжения. Но для этого нужен полноценный реестр военнослужащих.

Детальнее о мобильном приложении "Армия+" - в материале РБК-Украина.

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