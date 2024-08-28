Що станеться з планетою, якщо всі льодовики розтануть (фото, відео)

Як зміниться Земля, якщо льодовики розтануть

За словами дослідників, якщо всі льодовики нашої планети розтануть, найбільше постраждають ті країни, які розташовані "найнижче" (у порівнянні з рівнем моря).

Так, невеликі північноєвропейські країни - Нідерланди, Данія, Естонія - можуть зникнути практично зовсім.

Україна ж - в абсолютних показниках - втратить велику частину свого суходолу (чи не найбільше з-поміж усіх країн в Європі).

Зміни, що можуть статися в Україні (скриншот: youtube.com/@InsiderScience)

Середземноморські країни натомість можуть постраждати менше - завдяки своєму рельєфу.

Ймовірний вигляд інших європейських країн (скриншот: youtube.com/@InsiderScience)

У Північній Америці, коли зникне звичний для нас Атлантичний океан, під воду можуть піти Флорида, все узбережжя Мексиканської затоки, а також такі міста, як Нью-Йорк, Чарльстон, Новий Орлеан тощо.

При цьому пагорби Сан-Франциско у Каліфорнії, на думку деяких вчених, можуть перетворитися на скупчення островів.

Північна Америка (скриншот: youtube.com/@InsiderScience)

У Південній Америці басейн Амазонки на півночі та басейн річки Парагвай на півдні стануть єдиною атлантичною затокою, яка може повністю знищити Буенос-Айрес, узбережжя Уругваю та більшу територію Парагваю.

Південна Америка (скриншот: youtube.com/@InsiderScience)

Тим часом Африка, порівняно з іншими континентами, може втратити найменше суші. Водночас підвищення рівня моря може збільшити температуру повітря на планеті, що зробить життя там практично неможливим.

Єгипет, Олександрія та Каїр можуть бути поглинуті при цьому водами Середземного моря.

В Азії Китай, Бангладеш і більшу частину узбережжя Індії може чекати така ж доля, як і європейські міста.

Деякі міста можуть повністю піти під воду (скриншот: youtube.com/@InsiderScience)

В Австралії в результаті танення льодовиків, може з'явитись нове море (всередині континенту). Тим часом більша частина вузької прибережної зони, де проживає багато австралійців, зникне під водою.

Австралія (скриншот: youtube.com/@InsiderScience)