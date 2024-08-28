Что произойдет с планетой, если все ледники растают (фото, видео)

Как изменится Земля, если ледники растают

По словам исследователей, если все ледники нашей планеты растают, больше всего пострадают те страны, которые расположены "ниже всего" (по сравнению с уровнем моря).

Так, небольшие североевропейские страны - Нидерланды, Дания, Эстония - могут исчезнуть практически совсем.

Украина же - в абсолютных показателях - потеряет большую часть своей суши (едва ли не больше всех стран в Европе).

Изменения, которые могут произойти в Украине (скриншот: youtube.com/@InsiderScience)

Средиземноморские страны могут пострадать меньше - благодаря своему рельефу.

Вероятный вид других европейских стран (скриншот: youtube.com/@InsiderScience)

В Северной Америке, когда исчезнет привычный нам Атлантический океан, под воду могут пойти Флорида, все побережье Мексиканского залива, а также такие города, как Нью-Йорк, Чарльстон, Новый Орлеан и т.д.

При этом холмы Сан-Франциско в Калифорнии, по мнению некоторых ученых, могут превратиться в скопление островов.

Северная Америка (скриншот: youtube.com/@InsiderScience)

В Южной Америке бассейн Амазонки на севере и бассейн реки Парагвай на юге станут единственным атлантическим заливом, который может полностью уничтожить Буэнос-Айрес, побережье Уругвая и большую территорию Парагвая.

Южная Америка (скриншот: youtube.com/@InsiderScience)

Между тем Африка, по сравнению с другими континентами, может потерять меньше суши. В то же время повышение уровня моря может увеличить температуру воздуха на планете, что сделает жизнь там практически невозможной.

Египет, Александрия и Каир могут быть поглощены при этом водами Средиземного моря.

В Азии Китай, Бангладеш и большую часть побережья Индии может ждать такая же участь, как и европейские города.

Некоторые города могут полностью уйти под воду (скриншот: youtube.com/@InsiderScience)

В Австралии в результате таяния ледников может появиться новое море (внутри континента). Тем временем большая часть узкой прибрежной зоны, где проживают многие австралийцы, исчезнет под водой.

Австралия (скриншот: youtube.com/@InsiderScience)