Що сталося з Папою Римським: що кажуть у Ватикані

Госпіталізація Папи

У п'ятницю, 14 лютого, стало відомо, що Папу Римського було госпіталізовано для лікування бронхіту. На той момент він хворів уже кілька днів. Зокрема, у середу, 12 лютого, під час чергової аудієнції, через погане самопочуття Папа не зміг дочитати свою промову й попросив про це іншого священника.

Згодом стало відомо, що Папа Римський Франциск пропустить свій звичайний публічний виступ і щотижневу молитву з паломниками в неділю, 16 лютого. Адже лікарі прописали абсолютний спокій 88-річному Папі.

Що кажуть про стан Папи у Ватикані зараз

Як заявив речник Ватикану Маттео Бруні, результати досліджень показали полімікробну інфекцію дихальних шляхів у Папи. Полімікробні інфекції викликаються поєднанням вірусів, бактерій, грибків і паразитів.

Після цього лікарі змінили лікування.

"Усі проведені на сьогодні дослідження свідчать про складну клінічну картину, яка потребує госпіталізації", - заявив речник.

Він також уточнив, що Папа "має хороший настрій". Він залишатиметься під наглядом лікарів стільки, скільки знадобиться. Наразі прогнозів щодо виписки немає.

Також відомо про скасування аудієнції Папа Римського, запланованої на 19 лютого, через його погане самопочуття.