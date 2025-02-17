Что произошло с Папой Римским: что говорят в Ватикане

Госпитализация Папы Римского

В пятницу, 14 февраля, стало известно, что Папа Римский был госпитализирован для лечения бронхита. На тот момент он болел уже несколько дней. В частности, в среду, 12 февраля, во время очередной аудиенции, из-за плохого самочувствия Папа не смог дочитать свою речь и попросил об этом другого священника.

Впоследствии стало известно, что Папа Римский Франциск пропустит свое обычное публичное выступление и еженедельную молитву с паломниками в воскресенье, 16 февраля. Ведь врачи прописали абсолютный покой 88-летнему Папе.

Что говорят о состоянии Папы в Ватикане сейчас

Как заявил представитель Ватикана Маттео Бруни, результаты исследований показали полимикробную инфекцию дыхательных путей у Папы. Полимикробные инфекции вызываются сочетанием вирусов, бактерий, грибков и паразитов.

После этого врачи изменили лечение.

"Все проведенные на сегодня исследования свидетельствуют о сложной клинической картине, которая требует госпитализации", - заявил спикер.

Он также уточнил, что Папа "имеет хорошее настроение". Он будет оставаться под наблюдением врачей столько, сколько понадобится. Сейчас прогнозов относительно выписки нет.

Также известно об отмене аудиенции Папы Римского, запланированной на 19 февраля, из-за его плохого самочувствия.