Що сталося з державним боргом України від початку повномасштабної війни. І що він собою являє

Державний і гарантований державою борг України , номінований в гривні, від початку 2022 року виріс більш ніж вдвічі станом на травень 2024-го.

Про це свідчить боргова статистика Міністерства фінансів України.

Скільки заборгувала держава Україна

Станом на кінець 2021 року, за два місяці до початку повномасштабної війни Росії проти України, загальна сума державного та гарантованого державою боргу складала 2,672 трлн гривень, або 97,96 млрд доларів.

Через рік, на кінець 2022-го, загальна сума боргів збільшилася до майже 4,076 трлн гривень, або понад 111 млрд доларів.

В кінці 2023 року сума боргів збільшилась до майже 5,520 трлн гривень, або понад 145 млрд доларів.

І ось станом на травень 2024 року загальна сума державного і гарантованого державою боргу склала вже 6,01 трлн гривень, або майже 152 млрд доларів.

З чого складається державний борг

Внутрішній державний борг України являє собою переважно облігації внутрішньої державної позики, випущені урядом в різний час на різний період під різні процентні ставки. Облігації випускалися на період від трьох місяців до 29 років.

Також держава заборгувала банкам і Національному банку України.

Зовнішні борги являють собою зобов’язання за позиками від міжнародних фінансових організацій, таких як Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Європейський Союз, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд, тощо.

Також Україна заборгувала окремим країнам – Британії, Італії, Канаді, Нідерландам, Німеччині, Польщі, США, Франції, Японії.

А ще є наразі юридично неврегульована заборгованість перед Росією.

Серед зобов’язань – борги перед низкою іноземних банків, наприклад Chase Manhattan Bank, Citibank Europe PLC, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, тощо.

Значні суми Україна заборгувала за облігаціями зовнішньої позики, випущеними в період від 2015 до 2021 року. Серед таких зобов’язань – неврегульований борг перед Росією за облігаціями, випущеними в 2013 році.

Ну і – заборгованість перед МВФ.

Що являє собою гарантований державою борг

Внутрішній гарантований борг – це в основному державні зобов’язання за облігаціями великих держпідприємств, таких як Державна іпотечна установа та Укравтодор.

Також – це заборгованість перед низкою великих банків: Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, ПУМБ, "Кредит Дніпро".

Надає держава свої гарантії й щодо зовнішніх запозичень.

Так, держава має гарантійні зобов’язання перед низкою міжнародних фінансових організацій. Серед них - Європейське співтовариство з атомної енергії, а також вже згадані ЄБРР, ЄІБ, МБРР і МВФ.

Має Україна гарантійні зобов’язання перед Німеччиною, а також перед низкою закордонних банків - Central Storage Safety Project Trust, Deutsche Bank, UniCredit Bank, Державний банк розвитку КНР, Експортно-імпортний банк Китаю, Експортно-імпортний банк Кореї.

Ну і традиційно держава гарантує борги Укравтодору, Укренерго і зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України спрогнозувало суму майбутніх виплат за державним боргом до 2050 року, з докладним щорічним розписом.

Сумарно за 26 років Україна має сплатити державних боргів на суму близько 8,5 трильйонів гривень. Це приблизно на трильйон більше, ніж плановий номінальний ВВП України на поточний (2024) рік.

Із загальної суми державного боргу величина переплати за процентами складе близько 3 трильйонів гривень. А близько 5,5 трильйонів підуть на сплату основної суми державного боргу.

Раніше РБК-Україна докладно писало про те, скільки державних боргів має виплатити Україна до кінця 2024 року. Прогнозна сума перевищує 1 трильйон гривень.