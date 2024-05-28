Что произошло с госдолгом Украины с начала полномасштабной войны. И что он собой представляет

Государственный и гарантированный государством долг Украины , номинированный в гривне, с начала 2022 года вырос более чем вдвое по состоянию на май 2024 года.

Об этом свидетельствует долговая статистика Министерства финансов Украины.

Сколько задолжало государство Украина

По состоянию на конец 2021 года, за два месяца до начала полномасштабной войны России против Украины, общая сумма государственного и гарантированного государством долга составляла 2,672 трлн гривен, или 97,96 млрд долларов.

Через год, на конец 2022-го, общая сумма долгов увеличилась почти до 4,076 трлн гривен, или более 111 млрд долларов.

В конце 2023 года сумма долгов увеличилась почти до 5,520 трлн гривен, или до более 145 млрд долларов.

И вот по состоянию на май 2024 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга составила уже 6,01 трлн гривен, или почти 152 млрд долларов.

Из чего состоит государственный долг

Внутренний государственный долг Украины представляет собой преимущественно облигации внутреннего государственного займа, выпущенные правительством в разное время на разный период под разные процентные ставки. Облигации выпускались на период от трех месяцев до 29 лет.

Также государство должно банкам и Национальному банку Украины.

Внешние долги представляют собой обязательства по ссудам от международных финансовых организаций, таких как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Европейский Союз, Международный банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд и т.д.

Также Украина должна отдельным странам – Британии, Италии, Канаде, Нидерландам, Германии, Польше, США, Франции, Японии.

А еще есть юридически неурегулированная задолженность перед Россией.

Среди обязательств - долги перед рядом иностранных банков, например Chase Manhattan Bank, Citibank Europe PLC, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank и т.д.

Значительные суммы Украина задолжала по облигациям внешнего займа, выпущенным в период с 2015 по 2021 год. Среди таких обязательств – неурегулированный долг перед Россией по облигациям, выпущенным в 2013 году.

Ну и – задолженность перед МВФ.

Что представляет собой гарантированный государством долг

Внутренний гарантированный долг – это, в основном, государственные обязательства по облигациям крупных госпредприятий, таких как Государственное ипотечное учреждение и Укравтодор.

Также это задолженность перед рядом крупных банков: Укргазбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, ПУМБ, "Кредит Днепр".

Предоставляет государство свои гарантии и по внешним заимствованиям.

Так, государство имеет гарантийные обязательства перед рядом международных финансовых организаций. Среди них – Европейское сообщество по атомной энергии, а также уже упомянутые ЕБРР, ЕИБ, МБРР и МВФ.

Украина имеет гарантийные обязательства перед Германией, а также перед рядом зарубежных банков - Central Storage Safety Project Trust, Deutsche Bank, UniCredit Bank, Государственный банк развития КНР, Экспортно-импортный банк Китая, Экспортно-импортный банк Кореи.

И традиционно государство гарантирует долги Укравтодора, Укрэнерго и обязательства перед Международным валютным фондом.

Напомним, Министерство финансов Украины спрогнозировало сумму будущих выплат по государственному долгу до 2050 года, с подробной ежегодной росписью.

Суммарно за 26 лет Украина должна уплатить государственных долгов на сумму около 8,5 триллиона гривен. Это примерно на триллион больше, чем плановый номинальный ВВП Украины на текущий (2024) год.

Из общей суммы госдолга величина переплаты по процентам составит около 3 триллионов гривен. А около 5,5 триллиона пойдут на уплату основной суммы государственного долга.

Ранее РБК-Украина подробно писало о том, сколько государственных долгов должна выплатить Украина до конца 2024 года. Прогнозная сумма превышает 1 триллион гривен.