Що символізують голуб і вогонь? У ПЦУ пояснили суть Святого Духа

У Православній Церкві України нагадали, що сьогодні віряни відзначають День Святого Духа. Українцям пояснили також, чому видимими образами Святого Духа є голуб і вогненні язики.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.
У ПЦУ розповіли, що наступного дня після святої П'ятдесятниці особливим чином прославляють Святого Духа - як одну з Іпостасей Святої Тройці.
Уточнюється, що Дух Святий:
"В Євангелії ми кілька разів зустрічаємо свідчення видимого явлення людям Святого Духа у доволі символічних образах", - нагадали у ПЦУ.
Так, під час події Богоявлення (коли Господь Ісус Христос хрестився в Йордані), Дух Святий зійшов у вигляді голуба.
Тим часом у П'ятдесятницю на апостолів Святий Дух зійшов у вигляді вогненних язиків.
При цьому Новозавітний вогонь (який зійшов у вигляді пломеніючих язиків на апостолів), мав животворчу силу, благодатну - він "не карав".
Зазначається, що Дух Святий:
"З тих давніх давен і донині серця віруючих людей під дією Святого Духа зігріваються і надихаються істинною любов'ю, тихим добром і миром, який можна знайти лише в Бозі. Слава Богу за все", - наголосили у ПЦУ.
Згідно з інформацією ПЦУ, "чому Господь явив дію Святого Духа саме в таких зовнішніх формах - достеменно знає лише Він Сам".
Тим часом люди - в силу свого досвіду та знань - можуть зауважити, що:
У ПЦУ нагадали, що голуби здавна відомі людям як:
"Навіть Сам Спаситель згадував їх, посилаючи Своїх найближчих учнів на проповідь: "Будьте мудрі, як змії, і лагідні, як голуби", - зауважили у ПЦУ.
Крім того, голуб здавна вважається символом надії та порятунку (адже саме голуб, випущений Ноєм після потопу, приніс у дзьобі оливкову гілку як добру звістку, "що вода зійшла з землі").
"Щодо вогненних язиків, то цей образ близький до інших біблійних алегорій божественної сили, що пов'язані з вогнем і полум'ям", - повідомили у ПЦУ.
Як приклад вірянам навели історію зі Старого Завіту - про зустріч Мойсея з Господом: "І явився йому ангел Господній у полум'ї вогню з середини тернового куща. І побачив він, що терновий кущ горить вогнем, але кущ не згорає".
Уточнюється, що цей кущ відомий ще як Неопалима купина.
Серед інших прикладів, наведених прес-службою ПЦУ, такі:
"І ще є дуже багато інших прикладів з Писання, де сила Божа символічно зображується великою, гарячою, яскравою, очищаючою силою вогню", - підсумували у ПЦУ.
Нагадаємо, раніше у ПЦУ розвінчали поширений міф про людську долю.
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