Что символизируют голубь и огонь? В ПЦУ объяснили суть Святого Духа

В Православной Церкви Украины напомнили, что сегодня верующие отмечают День Святого Духа. Украинцам объяснили также, почему видимыми образами Святого Духа являются голубь и огненные языки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.
В ПЦУ рассказали, что на следующий день после святой Пятидесятницы особым образом прославляют Святого Духа - как одну из Ипостасей Святой Троицы.
Уточняется, что Дух Святой:
"В Евангелии мы несколько раз встречаем свидетельство видимого явления людям Святого Духа в довольно символических образах", - напомнили в ПЦУ.
Так, во время события Богоявления (когда Господь Иисус Христос крестился в Иордане), Дух Святой сошел в виде голубя.
Между тем в Пятидесятницу на апостолов Святой Дух сошел в виде огненных языков.
При этом Новозаветный огонь (который сошел в виде пламенеющих языков на апостолов), имел животворящую силу, благодатную - он "не наказывал".
Отмечается, что Дух Святой:
"С тех давних времен и по сей день сердца верующих людей под действием Святого Духа согреваются и вдохновляются истинной любовью, тихим добром и миром, который можно найти только в Боге. Слава Богу за все", - отметили в ПЦУ.
Согласно информации ПЦУ, "почему Господь явил действие Святого Духа именно в таких внешних формах - точно знает только Он Сам".
Между тем люди - в силу своего опыта и знаний - могут заметить, что:
В ПЦУ напомнили, что голуби издавна известны людям как:
"Даже Сам Спаситель вспоминал их, посылая Своих ближайших учеников на проповедь: "Будьте мудры, как змеи, и кротки, как голуби", - отметили в ПЦУ.
Кроме того, голубь издавна считается символом надежды и спасения (ведь именно голубь, выпущенный Ноем после потопа, принес в клюве оливковую ветвь как добрую весть, "что вода сошла с земли").
"Что касается огненных языков, то этот образ близок к другим библейским аллегориям божественной силы, связанным с огнем и пламенем", - сообщили в ПЦУ.
В качестве примера верующим привели историю из Ветхого Завета - о встрече Моисея с Господом: "И явился ему ангел Господень в пламени огня из середины тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает".
Уточняется, что этот куст известен еще как Неопалимая купина.
Среди других примеров, приведенных пресс-службой ПЦУ, следующие:
"И еще есть очень много других примеров из Писания, где сила Божья символически изображается большой, горячей, яркой, очищающей силой огня", - подытожили в ПЦУ.
Напомним, ранее в ПЦУ развенчали распространенный миф о человеческой судьбе.
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