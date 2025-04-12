Що символізує кожна річ у пасхальному кошику: відповідь здивує

У народній традиції кожна річ у великодньому кошику має певний прихований, але глибокий сенс. Однак що про це говорить Церква - знають не всі.
Докладніше про те, що може символізувати великодній кошик та його наповнення, а також про ставлення Церкви до цього, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко у коментарі РБК-Україна повідомив, що в цілому складання продуктів до кошика на Великдень для освячення - навколоцерковна традиція, адже жодних правил щодо цього "у Церкви не існує".
За його словами, це - та традиція, яка "прикрашає свято у позацерковному полі". Вона пов'язана також із "обрядовою кухнею" (приготуванням страв, які з плином часу стали вважатись "символічними" для того чи іншого свята).
Експерт зауважив, що до великодніх обрядових страв при цьому належать:
"Наша традиція писанок... Їй багато століть. Вона має ще дохристиянське походження. Тобто про це можуть говорити етнографи. Але у християнстві вона набула своєї певної символіки. Але, знову ж таки, це скоріше народна символіка, ніж якась обов'язкова, канонічна, церковна", - розповів священник.
Він нагадав, що традиційний - червоний колір писанок - пов'язаний з історією про Марію Магдалину, яка проповідувала Воскресіння римському імператору.
"І коли він дуже скептично до цієї проповіді поставився, сказав, що скоріше повірить, що яйце в її руках почервоніє, ніж у те, що вона говорить. І так і сталося. Тому є це зображення Марії Магдалини з червоним яйцем - це така от, більш загальна традиція", - розповів протоієрей ПЦУ.
Насамкінець він зауважив, що в Україні писанки вже мають на собі сьогодні:
"Це така вже, наша традиція", - підсумував ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості.
Зазвичай на Великдень заведено освячувати ті продукти, які були заборонені до вживання у Великий піст.
При цьому згідно з віруваннями наших пращурів, кожен продукт, який варто покласти у кошик на Великдень, має певний символізм:
Варто зазначити також, що до великоднього кошика обов'язково додають щонайменше одну освячену свічку. Вона вважається символом життєдайного світла воскреслого Ісуса Христа та Божої благодаті.
Прикрашання традиційного святкового кошика на Великдень може включати різні елементи, кожен з яких також має те чи інше символічне значення (згідно з народними віруваннями).
В Україні для оздоблення великоднього кошика можуть використовувати:
Сам святковий кошик при цьому, за інформацією прес-служби Православної Церкви України, можна вважати символом любові до ближніх.
"І ми складаємо святковий кошик, найперше, щоби розділити його з ближніми", - зауважили у ПЦУ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна їсти паску до Великодня.
Читайте також про найважливіші дні та церковні свята навесні за новим календарем.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: коментар ректора Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрея ПЦУ Георгія Коваленка для РБК-Україна, Traditions.in.ua, Harchi.info, прес-служба Православної Церкви України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.