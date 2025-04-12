Что символизирует каждая вещь в пасхальной корзине: ответ удивит

В народной традиции каждая вещь в пасхальной корзине имеет определенный скрытый, но глубокий смысл. Однако что об этом говорит Церковь - знают не все.
Подробнее о том, что может символизировать пасхальная корзина и ее наполнение, а также об отношении Церкви к этому, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко в комментарии РБК-Украина сообщил, что в целом складывание продуктов в корзину на Пасху для освящения - околоцерковная традиция, ведь никаких правил относительно этого "у Церкви не существует".
По его словам, это - та традиция, которая "украшает праздник во внецерковном поле". Она связана также с "обрядовой кухней" (приготовлением блюд, которые с течением времени стали считаться "символическими" для того или иного праздника).
Эксперт отметил, что к пасхальным обрядовым блюдам при этом относятся:
"Наша традиция писанок... Ей много веков. Она имеет еще дохристианское происхождение. То есть об этом могут говорить этнографы. Но в христианстве она приобрела свою определенную символику. Но, опять же, это скорее народная символика, чем какая-то обязательная, каноническая, церковная", - рассказал священник.
Он напомнил, что традиционный - красный цвет писанок - связан с историей о Марии Магдалине, которая проповедовала Воскресение римскому императору.
"И когда он очень скептически к этой проповеди отнесся, сказал, что скорее поверит, что яйцо в ее руках покраснеет, чем в то, что она говорит. И так и произошло. Поэтому есть это изображение Марии Магдалины с красным яйцом - это такая вот, более общая традиция", - рассказал протоиерей ПЦУ.
В завершение он отметил, что в Украине писанки уже имеют на себе сегодня:
"Это такая уже, наша традиция", - подытожил ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости.
Обычно на Пасху принято освящать те продукты, которые были запрещены к употреблению в Великий пост.
При этом согласно верованиям наших предков, каждый продукт, который стоит положить в корзину на Пасху, имеет определенный символизм:
Стоит отметить также, что в пасхальную корзину обязательно добавляют по меньшей мере одну освященную свечу. Она считается символом животворного света воскресшего Иисуса Христа и Божьей благодати.
Украшение традиционной праздничной корзины на Пасху может включать различные элементы, каждый из которых также имеет то или иное символическое значение (согласно народным верованиям).
В Украине для украшения пасхальной корзины могут использовать:
Саму праздничную корзину при этом, по информации пресс-службы Православной Церкви Украины, можно считать символом любви к ближним.
"И мы составляем праздничную корзину, прежде всего, чтобы разделить ее с ближними", - отметили в ПЦУ.
Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли есть кулич до Пасхи.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: комментарий ректора Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерея ПЦУ Георгия Коваленко для РБК-Украина, Traditions.in.ua, Harchi.info, пресс-служба Православной Церкви Украины.
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