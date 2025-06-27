Що сильніше б'є по організму - чарка чи сигарета? Відповідь знають не всі

Куріння

Коли мова заходить про смертність та хронічні захворювання, куріння традиційно вважається найбільш летальною звичкою. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), куріння тютюну є основною причиною передчасних смертей у світі, відповідаючи за понад 8 мільйонів смертей щороку. З них близько 1,2 мільйона – це некурці, які піддаються впливу вторинного диму.

Нікотин та тисячі токсинів

Тютюновий дим містить понад 7000 хімічних речовин, щонайменше 250 з яких є шкідливими, а понад 70 – канцерогенними (викликають рак).

Легені

Головний удар припадає на дихальну систему. Куріння є причиною понад 85% випадків раку легень, хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ), емфіземи та хронічного бронхіту. Легені курця з часом перетворюються на уражену, нееластичну тканину, що не може ефективно обмінювати кисень.

Серцево-судинна система

Куріння значно збільшує ризик інфарктів, інсультів, атеросклерозу та гіпертонії. Токсини пошкоджують стінки судин, сприяють утворенню бляшок та підвищують згортання крові.

Рак

Окрім раку легень, куріння підвищує ризик розвитку раку ротової порожнини, горла, стравоходу, підшлункової залози, нирок, сечового міхура, шийки матки та багатьох інших.

Загальний стан здоров'я

Куріння прискорює старіння шкіри, погіршує зір, слух, зубів, знижує імунітет та негативно впливає на репродуктивну функцію. Тривалість життя курців у середньому на 10-15 років менша, ніж у некурців.

Алкоголь

Хоча шкода від куріння є більш очевидною та швидкою, хронічне зловживання алкоголем є не менш підступним і всеосяжним руйнівником організму. Алкоголь (етанол) – це токсична речовина, яка впливає майже на кожен орган.

Печінка

Це головний "фільтр" організму, який страждає найбільше. Зловживання алкоголем призводить до жирової дистрофії печінки, алкогольного гепатиту, а зрештою – до цирозу печінки, стану, який часто є смертельним і незворотним.

Мозок та нервова система

Алкоголь є нейротоксином, що руйнує клітини мозку. Хронічне вживання призводить до зниження когнітивних функцій, проблем з пам'яттю, координацією, розвитку деменції та психічних розладів, таких як депресія та тривожність.

Серцево-судинна система

Хоча помірне вживання іноді пов'язують із певними перевагами, хронічне та надмірне вживання алкоголю викликає підвищення артеріального тиску, аритмії, алкогольну кардіоміопатію (ослаблення серцевого м'яза) та збільшує ризик інсультів.

Рак

Алкоголь є визнаним канцерогеном. Він підвищує ризик розвитку раку ротової порожнини, горла, стравоходу, печінки, молочної залози (навіть при помірному вживанні) та товстої кишки. Метаболіти алкоголю, такі як ацетальдегід, пошкоджують ДНК.

Імунна система

Хронічне вживання алкоголю пригнічує імунну систему, роблячи організм більш вразливим до інфекцій.

Соціальні та психологічні наслідки

Алкоголізм руйнує особистість, відносини, кар'єру та призводить до соціальної ізоляції.

Що ж гірше - алкоголь чи куріння?

Більшість дослідників сходяться на думці, що куріння є більш небезпечним з погляду прямого ризику смерті та розвитку низки смертельних захворювань, особливо пов'язаних з легенями та серцем, через тисячі токсинів та канцерогенів у тютюновому димі. Шкода від куріння є дозозалежною, і немає "безпечної" кількості сигарет.

Однак, зловживання алкоголем не менш, а іноді й більш руйнівне для загального функціонування організму та ментального здоров'я. Воно викликає широкий спектр системних ушкоджень, від печінки до мозку, і має значні соціальні та психологічні наслідки.

Найгірший сценарій - це поєднання обох звичок. Люди, які одночасно курять і зловживають алкоголем, мають експоненційно вищий ризик розвитку раку (особливо голови та шиї), серцево-судинних захворювань та інших важких станів. Їхній організм зазнає подвійного удару, і механізми відновлення не справляються з таким навантаженням.