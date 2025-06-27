Что сильнее бьет по организму - рюмка или сигарета? Ответ знают не все

Курение

Когда речь заходит о смертности и хронических заболеваниях, курение традиционно считается самой летальной привычкой. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), курение табака является основной причиной преждевременных смертей в мире, отвечая за более 8 миллионов смертей ежегодно. Из них около 1,2 миллиона - это некурящие, которые подвергаются воздействию вторичного дыма.

Никотин и тысячи токсинов

Табачный дым содержит более 7000 химических веществ, по меньшей мере 250 из которых являются вредными, а более 70 - канцерогенными (вызывают рак).

Легкие

Главный удар приходится на дыхательную систему. Курение является причиной более 85% случаев рака легких, хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ), эмфиземы и хронического бронхита. Легкие курильщика со временем превращаются в пораженную, неэластичную ткань, которая не может эффективно обменивать кислород.

Сердечно-сосудистая система

Курение значительно увеличивает риск инфарктов, инсультов, атеросклероза и гипертонии. Токсины повреждают стенки сосудов, способствуют образованию бляшек и повышают свертываемость крови.

Рак

Кроме рака легких, курение повышает риск развития рака ротовой полости, горла, пищевода, поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря, шейки матки и многих других.

Общее состояние здоровья

Курение ускоряет старение кожи, ухудшает зрение, слух, зубов, снижает иммунитет и негативно влияет на репродуктивную функцию. Продолжительность жизни курильщиков в среднем на 10-15 лет меньше, чем у некурящих.

Алкоголь

Хотя вред от курения является более очевидным и быстрым, хроническое злоупотребление алкоголем является не менее коварным и всеобъемлющим разрушителем организма. Алкоголь (этанол) - это токсичное вещество, которое влияет почти на каждый орган.

Печень

Это главный "фильтр" организма, который страдает больше всего. Злоупотребление алкоголем приводит к жировой дистрофии печени, алкогольному гепатиту, а в конце концов - к циррозу печени, состоянию, которое часто является смертельным и необратимым.

Мозг и нервная система

Алкоголь является нейротоксином, разрушающим клетки мозга. Хроническое употребление приводит к снижению когнитивных функций, проблемам с памятью, координацией, развитию деменции и психических расстройств, таких как депрессия и тревожность.

Сердечно-сосудистая система

Хотя умеренное употребление иногда связывают с определенными преимуществами, хроническое и чрезмерное употребление алкоголя вызывает повышение артериального давления, аритмии, алкогольную кардиомиопатию (ослабление сердечной мышцы) и увеличивает риск инсультов.

Рак

Алкоголь является признанным канцерогеном. Он повышает риск развития рака ротовой полости, горла, пищевода, печени, молочной железы (даже при умеренном употреблении) и толстой кишки. Метаболиты алкоголя, такие как ацетальдегид, повреждают ДНК.

Иммунная система

Хроническое употребление алкоголя подавляет иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям.

Социальные и психологические последствия

Алкоголизм разрушает личность, отношения, карьеру и приводит к социальной изоляции.

Что же хуже - алкоголь или курение?

Большинство исследователей сходятся во мнении, что курение является более опасным с точки зрения прямого риска смерти и развития ряда смертельных заболеваний, особенно связанных с легкими и сердцем, из-за тысяч токсинов и канцерогенов в табачном дыме. Вред от курения является дозозависимым, и нет "безопасного" количества сигарет.

Однако, злоупотребление алкоголем не менее, а иногда и более разрушительно для общего функционирования организма и ментального здоровья. Оно вызывает широкий спектр системных повреждений, от печени до мозга, и имеет значительные социальные и психологические последствия.

Худший сценарий - это сочетание обеих привычек. Люди, которые одновременно курят и злоупотребляют алкоголем, имеют экспоненциально более высокий риск развития рака (особенно головы и шеи), сердечно-сосудистых заболеваний и других тяжелых состояний. Их организм испытывает двойной удар, и механизмы восстановления не справляются с такой нагрузкой.