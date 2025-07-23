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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

На що розраховують росіяни: Стерненко прокоментував ситуацію з НАБУ та САП

Фото: активіст і волонтер Сергій Стерненко (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Вчорашні події в Києві грають на руку ворогу, який розраховує на внутрішній розкол, протести і силові акції для ослаблення України.

Про це заявив активіст і волонтер Сергій Стерненко, пише РБК-Україна з посиланням на стрім.

За його словами, попри все, що сьогодні відбувається, ми маємо тримати фокус на питанні російсько-української війни.

"Наш ворог вчора здобув неймовірний подарунок, який він би не отримав, навіть якби провів всі ІПСО одномоментно разом взяті. Наш ворог дуже сподівається на внутрішнє протистояння, внутрішній розкол, на те що ми будемо вдаватися до якихось силових дій тощо. Для росіян це буде величезний подарунок", - наголосив активіст.

Він зазначив, що внутрішня дестабілізація загрозу існуванню держави.

"Якщо ми не вистоїмо - у нас тут не буде ні НАБУ, ні САП, ні СБУ, ні ГУР, ні ЗСУ нічого. У нас не буде держави  і не буде української нації. Багатьох українців убʼють, закатують, поженуть у табори, переселять, репресують і заженуть у російську окупаційну армію, щоб наступати на Європу", - додав волонтер.

Разом з тим, він назвав суспільне невдоволення вчорашнім голосуванням в Раді закономірним і природнім.

Що цьому передувало

23 липня президент Володимир Зеленський провів зустріч з головами правоохоронних та антикорупційних органів на тлі протестів через закон №12414. Анонсував "спільний план".

Нагадаємо, до цього, 22 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт №12414, який передбачає урізання повноважень НАБУ та САП. Того ж дня його підписав і президент України Володимир Зеленський.

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