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Що в Росії з виробництвом ракет: відповідь ГУР

Понеділок 03 березня 2025 10:35
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Що в Росії з виробництвом ракет: відповідь ГУР Фото: Росія збільшує виробництво ракет Х-101 та "Кинжалів" (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко, Уляна Безпалько

Росія збільшує випуск деяких типів ракет. Зокрема крилатих ракет Х-101 та ракет "Кинжал", але загальне зростання виробництва високоточних ракет не перевищує 1,5 рази.

Про це заявив заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

Випуск ракет в Росії в 2025 році не зазнав суттєвих змін порівняно з 2024 роком, хоча було зафіксовано перерозподіл виробництва.

Вадим Скібіцький зазначив, що Росія збільшила виробництво крилатих ракет Х-101, водночас зменшивши кількість ракет для системи "Калібр", оцінюючи їхню ефективність.

"Противник також планує збільшити випуск ракет "Кинжалів" і балістичних ракет до "Іскандера", оскільки ці види озброєння показали більшу ефективність у бойових умовах", - зазначив Скібіцький.

За його словами, загальне зростання виробництва високоточних ракет не перевищує 1,2-1,5 рази порівняно з попереднім роком.

Росія планує збільшити виробництво

Росія планує виготовити в 2025 році сотні ракет для атак по території України, зокрема 750 балістичних ракет 9М723 для ОТРК "Іскандер" і 560 крилатих ракет Х-101. Однак ці плани поки не підтверджені офіційно, і питання в тому, чи реально їх реалізувати.

Як зазначає видання Defense Express, прогнозований темп виробництва крилатих ракет Х-101 становить близько 46 одиниць на місяць, що вказує на підтримку поточного рівня виробництва. Для балістичних ракет 9М723 темп має зрости до 62 одиниць на місяць, що на 25% більше за темпи грудня 2024 року.

Автори RUSI додають, що Росія має намір вдосконалити ракети Х-101, оснащуючи їх тепловими пастками для протидії ПЗРК, поліпшеною електронікою для точнішого влучання та бойовими частинами з касетним спорядженням

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