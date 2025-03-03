Що в Росії з виробництвом ракет: відповідь ГУР

Росія збільшує випуск деяких типів ракет. Зокрема крилатих ракет Х-101 та ракет "Кинжал", але загальне зростання виробництва високоточних ракет не перевищує 1,5 рази.

Про це заявив заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна .

Випуск ракет в Росії в 2025 році не зазнав суттєвих змін порівняно з 2024 роком, хоча було зафіксовано перерозподіл виробництва.

Вадим Скібіцький зазначив, що Росія збільшила виробництво крилатих ракет Х-101, водночас зменшивши кількість ракет для системи "Калібр", оцінюючи їхню ефективність.

"Противник також планує збільшити випуск ракет "Кинжалів" і балістичних ракет до "Іскандера", оскільки ці види озброєння показали більшу ефективність у бойових умовах", - зазначив Скібіцький.

За його словами, загальне зростання виробництва високоточних ракет не перевищує 1,2-1,5 рази порівняно з попереднім роком.