Що Росія пообіцяла КНДР за допомогу у війні: дані Південної Кореї

Корейський депутат Ві Сон Лак, який був послом Сеула в Росії, у коментарі The Korea Herald висловив думку, що вступ у війну проти України є "зовсім непоганою угодою" для Північної Кореї.

За його словами, фінансова і продовольча кризи в КНДР значною мірою вирішуються завдяки російській компенсації за її внесок у військові зусилля проти України.

Зауважимо, що за даними південнокорейської розвідки, за північнокорейських військових, Росія зобов'язалась постачати до КНДР 600-700 тисяч тонн рису на рік, виплачувати зарплату залученим у війну проти України північнокорейським військовим у 2 тисячі доларів, а також поділитись космічними технологіями.

Мало того, країни домовились щодо залучення РФ до участі в бойових діях на Корейському півострові в разі війни.