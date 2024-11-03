Корейский депутат Ви Сон Лак, являвшийся послом Сеула в России, в комментарии The Korea Herald выразил мнение, что вступление в войну против Украины является "совсем неплохим соглашением" для Северной Кореи.

По его словам, финансовый и продовольственный кризисы в КНДР в значительной степени разрешаются благодаря российской компенсации за ее вклад в военные усилия против Украины.

Заметим, что по данным южнокорейской разведки, при северокорейских военных Россия обязалась поставлять в КНДР 600-700 тысяч тонн риса в год, выплачивать зарплату вовлеченным в войну против Украины северокорейским военным в 2 тысячи долларов, а также поделиться космическими.

Более того, страны договорились о привлечении РФ к участию в боевых действиях на Корейском полуострове в случае войны.