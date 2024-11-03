Что Россия пообещала КНДР за помощь в войне: данные Южной Кореи

Соглашение между КНДР и Россией по отправке северокорейских войск предусматривает двусторонние выгоды. В частности, Россия якобы обязалась выплачивать военным высокую зарплату.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Korea Herald.
Корейский депутат Ви Сон Лак, являвшийся послом Сеула в России, в комментарии The Korea Herald выразил мнение, что вступление в войну против Украины является "совсем неплохим соглашением" для Северной Кореи.
По его словам, финансовый и продовольственный кризисы в КНДР в значительной степени разрешаются благодаря российской компенсации за ее вклад в военные усилия против Украины.
Заметим, что по данным южнокорейской разведки, при северокорейских военных Россия обязалась поставлять в КНДР 600-700 тысяч тонн риса в год, выплачивать зарплату вовлеченным в войну против Украины северокорейским военным в 2 тысячи долларов, а также поделиться космическими.
Более того, страны договорились о привлечении РФ к участию в боевых действиях на Корейском полуострове в случае войны.
Напомним, что недавно мир всколыхнула информация, что Северная Корея отправила в Россию тысячи своих военнослужащих.
Украинская разведка сообщает, что их количество может достигать более 10 тысяч.
Financial Times отметило, что часть северокорейских солдат уже находится в Курской области России, примерно в 50 км от границы с Украиной.
В ответ Южная Корея заявила о возможности усиления военной поддержки Украины. Также в Сеуле отметили, что КНДР пригласила российские технологии, связанные с тактическим ядерным оружием.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.