Що робитиме Україна, якщо США не схвалять допомогу: відповідь Зеленського

"Звичайно, буде складно знайти щось схоже (на допомогу від США, - ред.). Звичайно, ми не залишимося на одному місці. Ми повинні вижити і жити. Ми повинні знайти паралельні степи, паралельні правила. Але ви розумієте, що це ключове. І це дуже важливо", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що без американської допомоги буде більше і більше "героїв, які будуть у лікарнях".

"Тому що якщо в тебе немає справжнього захисного захисту і якоїсь потужної артилерії зі снарядами, звичайно, ти втратиш людей", - додав президент.

Допомога Україні від США

Сполучені Штати вже кілька місяців не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні.

Нещодавно Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає 60 млрд доларів для України. Але для того, щоб він набув чинності, необхідно, щоб документ підтримала Палата представників і підписав президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон поки що відмовляється виносити ініціативу на розгляд. Він хоче, щоб допомогу Україні голосували у прив'язці до грошей для захисту кордонів.

Нещодавно Байден заявив, що він готовий зустрітися з Джонсоном для обговорення допомоги Україні.

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