Що робити у випадку повені: алгоритм від ДСНС

зберіть документи, цінності, ліки, продукти та необхідні речі;
надайте допомогу дітям, людям з інвалідністю та людям похилого віку - вони підлягають евакуації першочергово;
вимкніть електро- та газопостачання, загасіть вогонь у грубах. Зачиніть вікна та двері, якщо є час - закрийте вікна та двері першого поверху дошками чи щитами;
підніміться на верхні поверхи. Якщо будинок одноповерховий - займіть горішні приміщення;
до прибуття допомоги залишайтесь на верхніх поверхах, дахах, деревах чи інших підвищеннях, сигналізуйте рятівникам, щоб вони мали змогу швидко вас знайти;
перевірте, чи немає поблизу постраждалих, надайте їм допомогу;
потрапивши у воду, зніміть з себе важкий одяг і взуття, відшукайте поблизу предмети, за допомогою яких можна залишитися на плаву;
не переповнюйте катери, човни, плоти та інші плавзасоби.
Що робити після підтоплення
повертаючись до своїх домівок, переконайтесь, що ваше житло не отримало внаслідок підтоплення ніяких ушкоджень та не загрожує заваленням, відсутні провалини в будинку і навколо нього, що скло не розбите і немає небезпечних уламків та сміття;
не користуйтесь електромережею до повного осушення будинку;
обов'язково кип'ятіть питну воду, особливо з джерел водопостачання, які були підтоплені;
просушіть будинок, проведіть ретельне очищення та дезінфекцію забрудненого посуду і домашніх речей та прилеглої до будинку території;
осушіть затоплені підвальні приміщення поетапно, з розрахунку 1/3 об'єму води на добу;
електроприладами можна користуватися тільки після ретельного просушування;
заборонено вживати продукти, які були підтоплені водою, навіть консервацію;
усе майно, що було затопленим, підлягає дезінфекції;
дізнайтеся у місцевих органів влади адреси організацій, що відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.
Державна служба надзвичайних ситуацій підготувала для українців інфографіку, щоб можна було легко поділитись важливою інформацією з рідними та знайомими.