Что делать в случае наводнения: алгоритм от ГСЧС

Что делать при внезапном затоплении во время наводнения
сохраняйте покой и избегайте паники;
соберите документы, ценности, лекарства, продукты и необходимые вещи;
окажите помощь детям, людям с инвалидностью и пожилым людям - они подлежат эвакуации в первую очередь;
выключите электро- и газоснабжение, потушите огонь в грубах. Закройте окна и двери, если есть время - закройте окна и двери первого этажа досками или щитами;
поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный - займите верхние помещения;
до прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других повышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они могли быстро вас найти;
проверьте, нет ли поблизости пострадавших, окажите им помощь;
попав в воду, снимите с себя тяжелую одежду и обувь, отыщите поблизости предметы, с помощью которых можно остаться на плаву;
не переполняйте катера, лодки, плоты и другие плавсредства.
Что делать после подтопления
возвращаясь к своим домам, убедитесь, что ваше жилье не получило в результате подтопления никаких повреждений и не угрожает обрушением, отсутствуют провалы в доме и вокруг него, что стекло не разбито и нет опасных обломков и мусора;
не пользуйтесь электросетью до полного осушки дома;
обязательно кипятите питьевую воду, особенно из подтопленных источников водоснабжения;
просушите дом, проведите тщательную очистку и дезинфекцию загрязненной посуды и домашних вещей и прилегающей к дому территории;
осушите затопленные подвальные помещения поэтапно, из расчета 1/3 объема воды в сутки;
электроприборами можно пользоваться только после тщательной просушки;
запрещено употреблять продукты, подтопленные водой, даже консервацию;
все затопленное имущество подлежит дезинфекции;
узнайте у местных органов власти адреса организаций, отвечающих за оказание помощи пострадавшему населению.
Государственная служба чрезвычайных ситуаций подготовила для украинцев инфографику, чтобы легко было поделиться важной информацией с родными и знакомыми.