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Що робити у випадку повені: алгоритм від ДСНС

Україна, Неділя 12 травня 2024 23:37
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Що робити у випадку повені: алгоритм від ДСНС Фото: ДСНС пояснила, що робитиу разі повені (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Якщо ваш регіон потерпає від сезонних повеней, може виникнути необхідність тимчасово виїхати. Головне не панікувати та дотримуватись алгоритму дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій та портал Києва.

У зв'язку зі збільшенням опадів, що відбулось минулого місяця існує загроза підтоплення деяких ділянок, які знаходяться поблизу водойм.

Що робити у випадку загрози повені

  • уважно слухайте інформацію та інструкції, довіряйте лише офіційним джерелам;
  • не користуйтеся без потреби телефоном, щоб він був вільним для зв'язку з вами;
  • підготуйте документи, одяг, медикаменти, речі першої необхідності, запас продуктів харчування та питної води. Документи та павербанки зберігайте у водонепроникному пакеті;
  • зберігайте спокій, попередьте сусідів, надайте допомогу людям з інвалідністю, дітям та людям похилого віку;
  • від'єднайте всі електроприлади від електромережі, вимкніть газ;
  • перенесіть цінні речі та продукти на верхні поверхи або підніміть на верхні полиці;
  • обов'язково подбайте про домашніх тварин і підготуйте їх до можливої евакуації. Якщо не маєте змоги взяти з собою тварин - відв'яжіть та відпустіть, щоб вони мали шанс врятуватися самостійно;
  • дізнайтеся інформацію про місце збору мешканців для евакуації на офіційному порталі Києва та на офіційному порталі свого району.

Що робити при раптовому затопленні під час повені

  • зберігайте спокій та уникайте паніки;
  • зберіть документи, цінності, ліки, продукти та необхідні речі;
  • надайте допомогу дітям, людям з інвалідністю та людям похилого віку - вони підлягають евакуації першочергово;
  • вимкніть електро- та газопостачання, загасіть вогонь у грубах. Зачиніть вікна та двері, якщо є час - закрийте вікна та двері першого поверху дошками чи щитами;
  • підніміться на верхні поверхи. Якщо будинок одноповерховий - займіть горішні приміщення;
  • до прибуття допомоги залишайтесь на верхніх поверхах, дахах, деревах чи інших підвищеннях, сигналізуйте рятівникам, щоб вони мали змогу швидко вас знайти;
  • перевірте, чи немає поблизу постраждалих, надайте їм допомогу;
  • потрапивши у воду, зніміть з себе важкий одяг і взуття, відшукайте поблизу предмети, за допомогою яких можна залишитися на плаву;
  • не переповнюйте катери, човни, плоти та інші плавзасоби.

Що робити після підтоплення

  • повертаючись до своїх домівок, переконайтесь, що ваше житло не отримало внаслідок підтоплення ніяких ушкоджень та не загрожує заваленням, відсутні провалини в будинку і навколо нього, що скло не розбите і немає небезпечних уламків та сміття;
  • не користуйтесь електромережею до повного осушення будинку;
  • обов'язково кип'ятіть питну воду, особливо з джерел водопостачання, які були підтоплені;
  • просушіть будинок, проведіть ретельне очищення та дезінфекцію забрудненого посуду і домашніх речей та прилеглої до будинку території;
  • осушіть затоплені підвальні приміщення поетапно, з розрахунку 1/3 об'єму води на добу;
  • електроприладами можна користуватися тільки після ретельного просушування;
  • заборонено вживати продукти, які були підтоплені водою, навіть консервацію;
  • усе майно, що було затопленим, підлягає дезінфекції;
  • дізнайтеся у місцевих органів влади адреси організацій, що відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.

Державна служба надзвичайних ситуацій підготувала для українців інфографіку, щоб можна було легко поділитись важливою інформацією з рідними та знайомими.

Нагадаємо, минулого місяця через весняний паводок постраждали вісім областей України.

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