Що робити у випадку повені: алгоритм від ДСНС

Якщо ваш регіон потерпає від сезонних повеней, може виникнути необхідність тимчасово виїхати. Головне не панікувати та дотримуватись алгоритму дій.

У зв'язку зі збільшенням опадів, що відбулось минулого місяця існує загроза підтоплення деяких ділянок, які знаходяться поблизу водойм. Що робити у випадку загрози повені уважно слухайте інформацію та інструкції, довіряйте лише офіційним джерелам;

не користуйтеся без потреби телефоном, щоб він був вільним для зв'язку з вами;

підготуйте документи, одяг, медикаменти, речі першої необхідності, запас продуктів харчування та питної води. Документи та павербанки зберігайте у водонепроникному пакеті;

зберігайте спокій, попередьте сусідів, надайте допомогу людям з інвалідністю, дітям та людям похилого віку;

від'єднайте всі електроприлади від електромережі, вимкніть газ;

перенесіть цінні речі та продукти на верхні поверхи або підніміть на верхні полиці;

обов'язково подбайте про домашніх тварин і підготуйте їх до можливої евакуації. Якщо не маєте змоги взяти з собою тварин - відв'яжіть та відпустіть, щоб вони мали шанс врятуватися самостійно;

дізнайтеся інформацію про місце збору мешканців для евакуації на офіційному порталі Києва та на офіційному порталі свого району. Що робити при раптовому затопленні під час повені зберігайте спокій та уникайте паніки;

зберіть документи, цінності, ліки, продукти та необхідні речі;

надайте допомогу дітям, людям з інвалідністю та людям похилого віку - вони підлягають евакуації першочергово;

вимкніть електро- та газопостачання, загасіть вогонь у грубах. Зачиніть вікна та двері, якщо є час - закрийте вікна та двері першого поверху дошками чи щитами;

підніміться на верхні поверхи. Якщо будинок одноповерховий - займіть горішні приміщення;

до прибуття допомоги залишайтесь на верхніх поверхах, дахах, деревах чи інших підвищеннях, сигналізуйте рятівникам, щоб вони мали змогу швидко вас знайти;

перевірте, чи немає поблизу постраждалих, надайте їм допомогу;

потрапивши у воду, зніміть з себе важкий одяг і взуття, відшукайте поблизу предмети, за допомогою яких можна залишитися на плаву;

не переповнюйте катери, човни, плоти та інші плавзасоби. Що робити після підтоплення повертаючись до своїх домівок, переконайтесь, що ваше житло не отримало внаслідок підтоплення ніяких ушкоджень та не загрожує заваленням, відсутні провалини в будинку і навколо нього, що скло не розбите і немає небезпечних уламків та сміття;

не користуйтесь електромережею до повного осушення будинку;

обов'язково кип'ятіть питну воду, особливо з джерел водопостачання, які були підтоплені;

просушіть будинок, проведіть ретельне очищення та дезінфекцію забрудненого посуду і домашніх речей та прилеглої до будинку території;

осушіть затоплені підвальні приміщення поетапно, з розрахунку 1/3 об'єму води на добу;

електроприладами можна користуватися тільки після ретельного просушування;

заборонено вживати продукти, які були підтоплені водою, навіть консервацію;

усе майно, що було затопленим, підлягає дезінфекції;

дізнайтеся у місцевих органів влади адреси організацій, що відповідають за надання допомоги потерпілому населенню. Державна служба надзвичайних ситуацій підготувала для українців інфографіку, щоб можна було легко поділитись важливою інформацією з рідними та знайомими.