Что делать в случае наводнения: алгоритм от ГСЧС

Фото: ГСЧС объяснила, что делать в случае наводнения (Getty Images)

Если ваш регион страдает от сезонных наводнений, может возникнуть необходимость временно уехать. Главное не паниковать и придерживаться алгоритма действий.

В связи с увеличением осадков, которое произошло в прошлом месяце, существует угроза подтопления некоторых участков, находящихся вблизи водоемов. Что делать в случае угрозы наводнения внимательно слушайте информацию и инструкции, доверяйте только официальным источникам;

не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободен для связи с вами;

подготовьте документы, одежду, медикаменты, вещи первой необходимости, запас продуктов питания и питьевой воды. Документы и павербанки храните в водонепроницаемом пакете;

сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, оказывайте помощь людям с инвалидностью, детям и пожилым людям;

отсоедините все электроприборы от электросети, выключите газ;

перенести ценные вещи и продукты на верхние этажи или поднимите на верхние полки;

обязательно позаботьтесь о домашних животных и подготовьте их к возможной эвакуации. Если нет возможности взять с собой животных - отвяжите и отпустите, чтобы они имели шанс спастись самостоятельно;

узнайте информацию о месте сбора жителей для эвакуации на официальном портале Киева и на официальном портале своего района. Что делать при внезапном затоплении во время наводнения сохраняйте покой и избегайте паники;

соберите документы, ценности, лекарства, продукты и необходимые вещи;

окажите помощь детям, людям с инвалидностью и пожилым людям - они подлежат эвакуации в первую очередь;

выключите электро- и газоснабжение, потушите огонь в грубах. Закройте окна и двери, если есть время - закройте окна и двери первого этажа досками или щитами;

поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный - займите верхние помещения;

до прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других повышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они могли быстро вас найти;

проверьте, нет ли поблизости пострадавших, окажите им помощь;

попав в воду, снимите с себя тяжелую одежду и обувь, отыщите поблизости предметы, с помощью которых можно остаться на плаву;

не переполняйте катера, лодки, плоты и другие плавсредства. Что делать после подтопления возвращаясь к своим домам, убедитесь, что ваше жилье не получило в результате подтопления никаких повреждений и не угрожает обрушением, отсутствуют провалы в доме и вокруг него, что стекло не разбито и нет опасных обломков и мусора;

не пользуйтесь электросетью до полного осушки дома;

обязательно кипятите питьевую воду, особенно из подтопленных источников водоснабжения;

просушите дом, проведите тщательную очистку и дезинфекцию загрязненной посуды и домашних вещей и прилегающей к дому территории;

осушите затопленные подвальные помещения поэтапно, из расчета 1/3 объема воды в сутки;

электроприборами можно пользоваться только после тщательной просушки;

запрещено употреблять продукты, подтопленные водой, даже консервацию;

все затопленное имущество подлежит дезинфекции;

узнайте у местных органов власти адреса организаций, отвечающих за оказание помощи пострадавшему населению. Государственная служба чрезвычайных ситуаций подготовила для украинцев инфографику, чтобы легко было поделиться важной информацией с родными и знакомыми.