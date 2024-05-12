Что делать в случае наводнения: алгоритм от ГСЧС
Фото: ГСЧС объяснила, что делать в случае наводнения (Getty Images)
Если ваш регион страдает от сезонных наводнений, может возникнуть необходимость временно уехать. Главное не паниковать и придерживаться алгоритма действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций и портал Киева.
В связи с увеличением осадков, которое произошло в прошлом месяце, существует угроза подтопления некоторых участков, находящихся вблизи водоемов.
Что делать в случае угрозы наводнения
- внимательно слушайте информацию и инструкции, доверяйте только официальным источникам;
- не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободен для связи с вами;
- подготовьте документы, одежду, медикаменты, вещи первой необходимости, запас продуктов питания и питьевой воды. Документы и павербанки храните в водонепроницаемом пакете;
- сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, оказывайте помощь людям с инвалидностью, детям и пожилым людям;
- отсоедините все электроприборы от электросети, выключите газ;
- перенести ценные вещи и продукты на верхние этажи или поднимите на верхние полки;
- обязательно позаботьтесь о домашних животных и подготовьте их к возможной эвакуации. Если нет возможности взять с собой животных - отвяжите и отпустите, чтобы они имели шанс спастись самостоятельно;
- узнайте информацию о месте сбора жителей для эвакуации на официальном портале Киева и на официальном портале своего района.
Что делать при внезапном затоплении во время наводнения
- сохраняйте покой и избегайте паники;
- соберите документы, ценности, лекарства, продукты и необходимые вещи;
- окажите помощь детям, людям с инвалидностью и пожилым людям - они подлежат эвакуации в первую очередь;
- выключите электро- и газоснабжение, потушите огонь в грубах. Закройте окна и двери, если есть время - закройте окна и двери первого этажа досками или щитами;
- поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный - займите верхние помещения;
- до прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других повышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они могли быстро вас найти;
- проверьте, нет ли поблизости пострадавших, окажите им помощь;
- попав в воду, снимите с себя тяжелую одежду и обувь, отыщите поблизости предметы, с помощью которых можно остаться на плаву;
- не переполняйте катера, лодки, плоты и другие плавсредства.
Что делать после подтопления
- возвращаясь к своим домам, убедитесь, что ваше жилье не получило в результате подтопления никаких повреждений и не угрожает обрушением, отсутствуют провалы в доме и вокруг него, что стекло не разбито и нет опасных обломков и мусора;
- не пользуйтесь электросетью до полного осушки дома;
- обязательно кипятите питьевую воду, особенно из подтопленных источников водоснабжения;
- просушите дом, проведите тщательную очистку и дезинфекцию загрязненной посуды и домашних вещей и прилегающей к дому территории;
- осушите затопленные подвальные помещения поэтапно, из расчета 1/3 объема воды в сутки;
- электроприборами можно пользоваться только после тщательной просушки;
- запрещено употреблять продукты, подтопленные водой, даже консервацию;
- все затопленное имущество подлежит дезинфекции;
- узнайте у местных органов власти адреса организаций, отвечающих за оказание помощи пострадавшему населению.
Государственная служба чрезвычайных ситуаций подготовила для украинцев инфографику, чтобы легко было поделиться важной информацией с родными и знакомыми.
Напомним, в прошлом месяце из-за весеннего паводка пострадали восемь областей Украины.
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