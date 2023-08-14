Що робити при сонячних опіках: поради МОЗ

Сонячні опіки виникають після тривалого перебування на сонці. Шкіра стає гарячою на дотик, червоніє, набрякає, з’являються больові відчуття. У тяжких випадках можуть виникати невеликі пухирі, наповнені рідиною, нудота та лихоманка.
У МОЗ зазначили, що запобігти сонячним опікам можна за допомогою легкого та закритого одягу і капелюха, нанесенням на відкриті ділянки шкіри захисного крему. Також слід уникати перебування на сонці з 11:00 до 16:00.
Якщо ж опік таки стався, дотримуйтеся таких порад:
Щойно ви зрозуміли, що обгоріли, - заховайтеся від сонця в тіні, оптимально в прохолодному приміщенні. Будьте обережні, якщо намагаєтесь охолодитись в приміщенні з кондиціонером, щоб не отримати переохолодження.
Регулярно приймайте прохолодний душ чи робіть вологі водні компреси для охолодження постраждалих ділянок.
Якщо є симптоми загального перегрівання - покладіть на великі судини (на ділянках шиї, стегон, пахових складок) пакет з льодом, загорнутий у чисту тканину, або холодні компреси на 10-15 хв.
У жодному разі не наносьте на опік олію чи крем! Це тільки заважатиме тілу віддавати тепло і нормалізувати температуру.
Спиртовмісні засоби та знеболювальні на кшталт лідокаїну чи бензокаїну також не можна застосовувати в разі сонячних опіків.
Мазі та гелі з пантотеновою кислотою хіба що допоможуть на 5-6 добу, коли пошкоджена ділянка шкіри почне загоюватися.
Якщо турбують біль та погіршення загального самопочуття - зателефонуйте своєму сімейному лікарю.
Вживайте багато рідини - через опік барʼєрна функція шкіри знижена і втрачається більше вологи.
Поки опік не загоїться (шкіра стане нормального кольору), його слід ретельно ховати від сонця під одягом та/чи капелюхом.
Якщо на шкірі з’явилися пухирі - не чіпайте їх, поки не загояться самі. Це ознака більш серйозного ступеня враження. Найкраще в цьому разі - звернутися до лікаря.