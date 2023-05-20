Що робити у разі зникнення близької людини: інструкція

В умовах війни важливо пам'ятати алгоритм дій у разі втрати зв’язку з рідними, аби підвищити шанс на найскоріше встановлення їх місцезнаходження.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.
У разі втрати зв'язку з рідними під час бойових дій, в першу чергу, необхідно повідомити про зникнення людини державним органам, які займаються їх розшуком:
Якщо ваша близька людина - військовослужбовець, необхідно звернутись до:
Також можна звернутися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста за номером: 0 800 300 155.
"Зазначимо, що уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко координує розшук зниклих безвісти як військових, так і цивільних осіб", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що психологи також надали поради про те, як підтримати рідних, які повернулись з полону.
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