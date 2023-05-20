Что делать в случае исчезновения близкого человека: инструкция

В условиях войны важно помнить алгоритм действий в случае потери связи с родными, чтобы повысить шанс на скорейшее установление их местонахождения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.
В случае потери связи с родными во время боевых действий, в первую очередь, необходимо сообщить об исчезновении человека государственным органам, занимающимся их розыском:
Если ваш близкий человек - военнослужащий, необходимо обратиться к:
Также можно обратиться в Международный Комитет Красного Креста за номером: 0 800 300 155.
"Отметим, что уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко координирует розыск пропавших без вести как военных, так и гражданских лиц", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что психологи также предоставили советы о том, как поддержать вернувшихся из плена родных.
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