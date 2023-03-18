Що робити в разі втрати картки, на яку надходила пенсія: роз’яснення ПФУ

Як зазначили у ПФУ, при втраті банківської карти, найперше, що необхідно зробити - заблокувати її.

Для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію банку і повідомити про втрату. Задля збереження коштів, співробітники банку заблокують карту.

Заблокувати карту людина може також використовуючи мобільний банкінг, інтернет-банк або безпосередньо у відділенні банку.

Для випуску нової банківської картки для отримання пенсії необхідно замовити нову карту, звернувшись до найближчого відділення вашого банку.

Як правило, нова карта "прив’язується" до поточного банківського рахунку пенсіонера, зазначили ПФУ.

Якщо пенсіонер змінює рахунок у банку (змінює банк), то необхідно повідомити про це орган Пенсійного фонду України. Для цього до будь-якого сервісного центру Фонду або через веб-портал електронних послуг Фонду слід подати відповідну заяву зі зміненими реквізитами.