Что делать в случае потери карты, на которую приходила пенсия: разъяснение ПФУ

Как отметили в ПФУ, при потере банковской карты, первое, что необходимо сделать - заблокировать ее.

Для этого нужно позвонить по горячей линии банка и сообщить о потере. Для сохранения средств сотрудники банка заблокируют карту.

Заблокировать карту человек может также использовать мобильный банкинг, интернет-банк или непосредственно в отделении банка.

Для выпуска новой банковской карты для получения пенсии необходимо заказать новую карту, обратившись в ближайшее отделение вашего банка.

Как правило, новая карта "привязывается" к текущему банковскому счету пенсионера, отметили ПФУ.

Если пенсионер меняет счет в банке (изменяет банк), то необходимо уведомить об этом орган Пенсионного фонда Украины. Для этого в любой сервисный центр Фонда или через веб-портал электронных услуг Фонда следует подать соответствующее заявление с измененными реквизитами.