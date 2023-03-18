Что делать в случае потери карты, на которую приходила пенсия: разъяснение ПФУ

При потере банковской карты, на которую приходила пенсия, банк предоставит новую. Получить его можно в отделении финучреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ФПУ).
Как отметили в ПФУ, при потере банковской карты, первое, что необходимо сделать - заблокировать ее.
Для этого нужно позвонить по горячей линии банка и сообщить о потере. Для сохранения средств сотрудники банка заблокируют карту.
Заблокировать карту человек может также использовать мобильный банкинг, интернет-банк или непосредственно в отделении банка.
Для выпуска новой банковской карты для получения пенсии необходимо заказать новую карту, обратившись в ближайшее отделение вашего банка.
Как правило, новая карта "привязывается" к текущему банковскому счету пенсионера, отметили ПФУ.
Если пенсионер меняет счет в банке (изменяет банк), то необходимо уведомить об этом орган Пенсионного фонда Украины. Для этого в любой сервисный центр Фонда или через веб-портал электронных услуг Фонда следует подать соответствующее заявление с измененными реквизитами.
Напомним, общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 марта 2023 составила 8,349 млн человек. Остальные 2,355 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".