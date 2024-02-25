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Що робити у разі виявлення вибухонебезпечних предметів: поради рятувальників

Фото: рятувальники дали поради, що робити у разі виявлення вибухонебезпечних предметів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, обстрілів всієї території нашої держави з різного типу озброєння на землі або в ній залишаються залишки боєприпасів або навіть нерозірвані снаряди. Також у прифронтових та деокупованих регіонах фіксується високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільним нагадали, що робити у разі виявлення підозрілого предмета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як діяти у разі виявлення вибухонебезпечного предмета:

  • не чіпати;
  • відійти на безпечну відстань якомога далі;
  • при можливості за допомогою підручних засобів огородити місце;
  • зателефонувати за номером 101 або 102 та повідомити про знахідку;
  • попередити оточуючих;
  • дочекатися приїзду хоча б однієї з оперативних груп.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

При цьому Литва очолила коаліцію з розмінування України. Вже відбулася перша зустріч партнерів.

Також 7 лютого Європейський Союз передав Україні систему розмінування DOK-ING MV-10. Її одержала Державна служба спеціального транспорту України. Новий комплекс став частиною пакета підтримки ЄС у розмірі 25 млн євро для гуманітарного розмінування в Україні, оголошеного на саміті ЄС-Україна в лютому 2023 року.

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