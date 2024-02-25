Що робити у разі виявлення вибухонебезпечних предметів: поради рятувальників

Як діяти у разі виявлення вибухонебезпечного предмета:

не чіпати;

відійти на безпечну відстань якомога далі;

при можливості за допомогою підручних засобів огородити місце;

зателефонувати за номером 101 або 102 та повідомити про знахідку;

попередити оточуючих;

дочекатися приїзду хоча б однієї з оперативних груп.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

При цьому Литва очолила коаліцію з розмінування України. Вже відбулася перша зустріч партнерів.

Також 7 лютого Європейський Союз передав Україні систему розмінування DOK-ING MV-10. Її одержала Державна служба спеціального транспорту України. Новий комплекс став частиною пакета підтримки ЄС у розмірі 25 млн євро для гуманітарного розмінування в Україні, оголошеного на саміті ЄС-Україна в лютому 2023 року.