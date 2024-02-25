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Что делать при обнаружении взрывоопасных предметов: советы спасателей

Фото: спасатели дали советы, что делать при обнаружении взрывоопасных предметов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

После полномасштабного вторжения России в Украину, обстрелов всей территории нашего государства из разного типа вооружения на земле или в ней остаются остатки боеприпасов или даже неразорванные снаряды. Также в прифронтовых и деоккупированных регионах фиксируется высокая минная опасность. В связи с этим гражданским напомнили, что делать в случае обнаружения подозрительного предмета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как действовать при обнаружении взрывоопасного предмета:

  • не трогать;
  • отойти на безопасное расстояние как можно дальше;
  • по возможности с помощью подручных средств оградить место;
  • позвонить по номеру 101 или 102 и сообщить о находке;
  • предупредить окружающих;
  • дождаться приезда хотя бы одной из оперативных групп.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

При этом Литва возглавила коалицию по разминированию Украины. Уже состоялась первая встреча партнеров.

Также 7 февраля Европейский Союз передал Украине систему разминирования DOK-ING MV-10. Ее получила Государственная служба специального транспорта Украины. Новый комплекс стал частью пакета поддержки ЕС в размере 25 млн евро для гуманитарного разминирования в Украине, объявленного на саммите ЕС-Украина в феврале 2023 года.

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