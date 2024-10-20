Що робити у разі укусу тварини: “маршрут” пацієнта

Якщо вас укусила або ослинила тварина (дика, бездомна чи домашня, незалежно від наявності вакцинації), слід негайно провести первинну обробку рани:

промийте місце укусу або подряпини під проточною водою з милом не менше 10 хвилин.

після промивання накладіть стерильну пов'язку.

Після цього терміново зверніться до лікаря-травматолога або хірурга у закладі, де надають антирабічну допомогу.

Фахівець, що проводитиме огляд, повинен уточнити наступне:

характер контакту з твариною;

вид тварини та обставини укусу;

місце, де сталася подія;

чи проявляла тварина ознаки хвороби;

чи напад був неспровокованим або викликаний якоюсь дією;

можливість спостерігати за твариною (якщо це домашня тварина);

перевірити місце укусу, зокрема наявність найбільш небезпечних глибоких рваних ран.

Лікар оцінить ситуацію і визначить необхідний обсяг антирабічної допомоги - це може бути лише вакцинація проти сказу або, якщо потрібно, вакцинацію поєднають з введенням антирабічного імуноглобуліну. Навіть контакт слини тварини з ушкодженою шкірою може бути достатньою підставою для початку лікування. Вакцинація проти сказу ефективно запобігає розвитку хвороби у 96-99% випадків.

Щеплення слід розпочати одразу після укусу, незалежно від того, чи тварина була домашньою, чи дикою. У випадку, якщо укус нанесений в область обличчя, шиї, голови, рук, або є численні чи дуже глибокі рани, а також якщо слина тварини потрапила на слизові оболонки, разом з вакциною може бути призначено введення антирабічного імуноглобуліну для додаткового захисту.