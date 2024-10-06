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Самолікування може нашкодити: лікарі назвали найпоширеніші помилки

Україна, Неділя 06 жовтня 2024 21:44
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Самолікування може нашкодити: лікарі назвали найпоширеніші помилки Фото: лікарі назвали найчастіші помилки самолікування (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Нерідко буває таке, що при загостренні якої хронічної хвороби, або ж, коли з'явились якісь несуттєві симптоми люди в першу чергу йдуть не до лікаря, а в аптеку. Проте це помилка, адже якісне та правильно підібране лікування може підібрати лише лікар, який знає вашу історію хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України.

Лікарі приготували перелік небезпечних помилок, яких найчастіше припускаються ті, хто практикує самопризначення ліків.

Вживання не тих ліків

Варто зазначити, що правильно встановити діагноз може лише лікар. Та навіть якщо вам пощастить вгадати, яка саме у вас хвороба, дібрати правильні ліки, не маючи для цього потрібних знань і досвіду, вкрай складно.

Вживання несумісних ліків

Чи знали ви, що чимало препаратів є несумісними. Лікарі про це добре знають і ніколи не призначать вам одночасний прийом таких лікарських засобів.

Неправильне дозування

Кожен препарат містить у собі певну концентрацію активної речовини. Якщо вживати нижчу концентрацію, ніж потрібно, ліки не подіють. Вищу - подіють не так, як треба, або ж навіть спричинять побічні ефекти.

В міністерстві підкреслили, що тільки лікар може визначити, скільки днів має тривати лікування, щоб воно дало потрібний ефект.

"Щоб уникнути помилок, які можуть призвести до сумних наслідків, не вдавайтесь до самолікування!", - підкреслили в МОЗ.

Нагадаємо, що раніше РБК-Україна розвіяло міфи про антибіотики.

Ми також писали про те, що лікарі розвіяли міфи про три методи недоказової медицини.

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