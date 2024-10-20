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Что делать в случае укуса животного: "маршрут" пациента

Воскресенье 20 октября 2024 23:42
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Что делать в случае укуса животного: "маршрут" пациента Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Бешенство - это смертельно опасное вирусное заболевание, которого можно избежать при условии своевременной вакцинации после контакта с инфицированным животным. Каждый гражданин имеет право на бесплатную медицинскую помощь в случае укуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).

Если вас укусило или обслюнавило животное (дикое, бездомное или домашнее, независимо от наличия вакцинации), следует немедленно провести первичную обработку раны:

  • промойте место укуса или царапины под проточной водой с мылом не менее 10 минут.
  • после промывания наложите стерильную повязку.

После этого срочно обратитесь к врачу-травматологу или хирургу в учреждении, где оказывают антирабическую помощь.

Специалист, который будет проводить осмотр, должен уточнить следующее:

  • характер контакта с животным;
  • вид животного и обстоятельства укуса;
  • место, где произошло событие;
  • проявляло ли животное признаки болезни;
  • было ли нападение неспровоцированным или вызвано каким-то действием;
  • возможность наблюдать за животным (если это домашнее животное);
  • проверить место укуса, в частности наличие наиболее опасных глубоких рваных ран.

Врач оценит ситуацию и определит необходимый объем антирабической помощи - это может быть только вакцинация против бешенства или, если нужно, вакцинацию совместят с введением антирабического иммуноглобулина. Даже контакт слюны животного с поврежденной кожей может быть достаточным основанием для начала лечения. Вакцинация против бешенства эффективно предотвращает развитие болезни в 96-99% случаев.

Прививки следует начать сразу после укуса, независимо от того, было ли животное домашним или диким. В случае, если укус нанесен в область лица, шеи, головы, рук, или есть многочисленные или очень глубокие раны, а также если слюна животного попала на слизистые оболочки, вместе с вакциной может быть назначено введение антирабического иммуноглобулина для дополнительной защиты.

Напомним, РБК-Украина писало о том, какие самые распространенные ошибки, которые чаще всего допускают те, кто практикует самоназначение лекарств.

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Министерство здравоохранения Украины
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