Что делать в случае укуса животного: "маршрут" пациента
Бешенство - это смертельно опасное вирусное заболевание, которого можно избежать при условии своевременной вакцинации после контакта с инфицированным животным. Каждый гражданин имеет право на бесплатную медицинскую помощь в случае укуса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).
Если вас укусило или обслюнавило животное (дикое, бездомное или домашнее, независимо от наличия вакцинации), следует немедленно провести первичную обработку раны:
- промойте место укуса или царапины под проточной водой с мылом не менее 10 минут.
- после промывания наложите стерильную повязку.
После этого срочно обратитесь к врачу-травматологу или хирургу в учреждении, где оказывают антирабическую помощь.
Специалист, который будет проводить осмотр, должен уточнить следующее:
- характер контакта с животным;
- вид животного и обстоятельства укуса;
- место, где произошло событие;
- проявляло ли животное признаки болезни;
- было ли нападение неспровоцированным или вызвано каким-то действием;
- возможность наблюдать за животным (если это домашнее животное);
- проверить место укуса, в частности наличие наиболее опасных глубоких рваных ран.
Врач оценит ситуацию и определит необходимый объем антирабической помощи - это может быть только вакцинация против бешенства или, если нужно, вакцинацию совместят с введением антирабического иммуноглобулина. Даже контакт слюны животного с поврежденной кожей может быть достаточным основанием для начала лечения. Вакцинация против бешенства эффективно предотвращает развитие болезни в 96-99% случаев.
Прививки следует начать сразу после укуса, независимо от того, было ли животное домашним или диким. В случае, если укус нанесен в область лица, шеи, головы, рук, или есть многочисленные или очень глубокие раны, а также если слюна животного попала на слизистые оболочки, вместе с вакциной может быть назначено введение антирабического иммуноглобулина для дополнительной защиты.
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