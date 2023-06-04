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Що робити у разі порушення прав в Польщі: як подати скаргу

Фото: що робити у разі порушення прав в Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У разі неправомірного позбавлення українців в Польщі статусу захисту, виплат, медичного забезпечення тощо, можна звернутись за допомогою до польського омбудсмена.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

Хто має право звернутися за допомогою:

  • іноземці, які хочуть подати скаргу на діяльність тієї чи іншої установи;
  • група осіб;
  • організація.

Як подати запит:

  • написати на електронну пошту biurorzecznika@brpo.gov.pl;
  • відправити лист на адресі Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa;
  • заповнити онлайн-форму за посиланням.

"Якщо потенційний заявник має питання щодо оформлення запиту або додаткових документів, він може зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером: (+ 48) 800 676 676 для уточнення всієї необхідної інформації", - пише пресслужба.

Як подати запит:

  • важливо вказати ім'я, прізвище й адресу, на яку можна направити зворотну кореспонденцію;
  • викласти суть питання коротко, однак змістовно;
  • додати до кожного листа копії документів, якими володіє заявник.

Де можна відвідати Офіс омбудсмена?

Офіс омбудсмена в Варшаві розташований за адресою Aleja Solidarności 77, 00-090.

  • телефон: (+ 48) 22 55 17 700.
  • прийом відвідувачів: понеділок з 09:00 до 17:00, з вівторка до п'ятниці з 09:00 до 15:00.

Територіально уповноважені:

Гданськ

ul. Chmielna 54/57, 80-748.

  • телефони: (+ 48) 58 764 73 02, (+ 48) 58 764 73 06.
  • прийом відвідувачів: понеділок з 10:00 до 17:00, з вівторка до четверга з 09:00 до 15:00.

Катовіце

ul. Jagiellońska 25 pokój 122, 40-032.

  • телефон: (+ 48) 32 72 86 800.
  • прийом відвідувачів: понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 до 15:00, вівторок – з 10:00 до 17:00.

Вроцлав

ul. Wierzbowa 5, 50-056.

  • телефони: (+ 48) 71 34 69 115, (+48) 71 34 69 100.
  • прийом відвідувачів: понеділок, вівторок, четвер з 09:00 до 15:00, середа – з 10:00 до 17:00.

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