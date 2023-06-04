Что делать в случае нарушения прав в Польше: как подать жалобу
Воскресенье 04 июня 2023 11:15
Фото: что делать в случае нарушения прав в Польше (Getty Images)
В случае неправомерного лишения украинцев в Польше статуса защиты, выплат, медицинского обеспечения и т.д., можно обратиться за помощью к польскому омбудсмену.
Кто имеет право обратиться за помощью:
иностранцы, желающие подать жалобу на деятельность того или иного учреждения;
группа лиц;
организация.
Как подать запрос:
написать по электронной почте biurorzecznika@brpo.gov.pl;
отправить письмо по адресу Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa;
заполнить онлайн-форму
по ссылке.
"Если потенциальный заявитель имеет вопрос по оформлению запроса или дополнительных документов, он может позвонить по телефону на бесплатную горячую линию по номеру: (+ 48) 800 676 676 для уточнения всей необходимой информации", - пишет пресс-служба.
Как подать
запрос:
важно указать имя, фамилию и адрес, на который можно направить обратную корреспонденцию;
изложить суть вопроса коротко, но содержательно;
добавить в каждое письмо копии документов, которыми владеет заявитель.
Где можно посетить офис омбудсмена?
Офис омбудсмена в Варшаве находится по адресу Aleja Solidarności 77, 00-090.
телефон: (+ 48) 22 55 17 700.
прием посетителей: понедельник с 09:00 до 17:00, со вторника по пятницу с 09:00 до 15:00.
Территориально уполномоченные:
Гданьск
ul. Chmielna 54/57, 80-748.
телефоны: (+48) 58 764 73 02, (+48) 58 764 73 06.
прием посетителей: понедельник с 10:00 до 17:00, со вторника по четверг с 09:00 до 15:00.
Катовице
ul. Jagiellońska 25 pokój 122, 40-032.
телефон: (+48) 32 72 86 800.
прием посетителей: понедельник, среда, пятница с 09:00 до 15:00, вторник – с 10:00 до 17:00.
Вроцлав
ul. Wierzbowa 5, 50-056.
телефоны: (+48) 71 34 69 115, (+48) 71 34 69 100.
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