Що робити у разі підтоплення: рятувальники дали українцям поради
Фото: рятувальники розповіли українцям, що робити у разі підтоплення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Українцям варто дотримуватись низки правил безпеки у разі підтоплень територій, які, зокрема, спостерігаються навесні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Telegram.
Рятувальники у разі підтоплень радять українцям:
- зібрати речі першої необхідності, ліки та документи;
- вимкнути всі електроприлади, закрити вікна та двері;
- перенести важливі речі на верхні поверхи чи покласти на верхніх полицях;
- виконувати рекомендації місцевої влади та рятувальників;
- якщо покинути будівлю неможливо, піднятися на верхні поверхи чи горище;
- кричати, подавати сигнали рятувальникам та вивісити тканину на будинку;
- якщо потрапили у воду, зняти з себе верхній одяг та знайти предмети, за які можна триматися, чекати на допомогу;
- зібрати "тривожну валізу" для дитини з копіями важливих документів, запискою з її даними (ім'ям, прізвищем, віком, контактами батьків);
- допомогти людям похилого віку та людям з інвалідністю;
- подбати про тварин.
Підтоплення в Україні
Нагадаємо, у низці регіонів України рятувальники цього тижня попередили мирних жителів про можливі підтоплення. Рівень води у водоймах піднявся через опади.
Зокрема, під загрозою підтоплення були: Київ, Київська, Дніпропетровська та Черкаська області.
До речі, рівень води у Дніпрі вже піднімався у березні. У Києві наголошували, що аварійних підтоплень на цьому тлі не було.