RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что делать в случае подтопления: спасатели дали украинцам советы

Фото: спасатели рассказали украинцам, что делать в случае подтопления (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцам стоит придерживаться ряда правил безопасности в случае подтоплений территорий, которые, в частности, наблюдаются весной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram.

Спасатели в случае подтоплений советуют украинцам:

  • собрать вещи первой необходимости, лекарства и документы;
  • выключить все электроприборы, закрыть окна и двери;
  • перенести важные вещи на верхние этажи или положить на верхних полках;
  • выполнять рекомендации местных властей и спасателей;
  • если покинуть здание невозможно, подняться на верхние этажи или чердак;
  • кричать, подавать сигналы спасателям и вывесить ткань на доме;
  • если попали в воду, снять с себя верхнюю одежду и найти предметы, за которые можно держаться, ждать помощи;
  • собрать "тревожный чемодан" для ребенка с копиями важных документов, запиской с ее данными (именем, фамилией, возрастом, контактами родителей);
  • помочь пожилым людям и людям с инвалидностью;
  • позаботиться о животных. 

Подтопления в Украине

Напомним, в ряде регионов Украины спасатели на этой неделе предупредили мирных жителей о возможных подтоплениях. Уровень воды в водоемах поднялся из-за осадков. 

В частности, под угрозой подтопления находились: Киев, Киевская, Днепропетровская и Черкасская области. 

К слову, уровень воды в Днепре уже поднимался в марте. В Киеве отмечали, что аварийных подтоплений на этом фоне не наблюдалось. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧССпасатели