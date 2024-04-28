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Що робити у разі підтоплення: рятувальники дали українцям поради

Неділя 28 квітня 2024 03:57
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Що робити у разі підтоплення: рятувальники дали українцям поради Фото: рятувальники розповіли українцям, що робити у разі підтоплення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українцям варто дотримуватись низки правил безпеки у разі підтоплень територій, які, зокрема, спостерігаються навесні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Telegram.

Рятувальники у разі підтоплень радять українцям:

  • зібрати речі першої необхідності, ліки та документи;
  • вимкнути всі електроприлади, закрити вікна та двері;
  • перенести важливі речі на верхні поверхи чи покласти на верхніх полицях;
  • виконувати рекомендації місцевої влади та рятувальників;
  • якщо покинути будівлю неможливо, піднятися на верхні поверхи чи горище;
  • кричати, подавати сигнали рятувальникам та вивісити тканину на будинку;
  • якщо потрапили у воду, зняти з себе верхній одяг та знайти предмети, за які можна триматися, чекати на допомогу;
  • зібрати "тривожну валізу" для дитини з копіями важливих документів, запискою з її даними (ім'ям, прізвищем, віком, контактами батьків);
  • допомогти людям похилого віку та людям з інвалідністю;
  • подбати про тварин.

Підтоплення в Україні

Нагадаємо, у низці регіонів України рятувальники цього тижня попередили мирних жителів про можливі підтоплення. Рівень води у водоймах піднявся через опади.

Зокрема, під загрозою підтоплення були: Київ, Київська, Дніпропетровська та Черкаська області.

До речі, рівень води у Дніпрі вже піднімався у березні. У Києві наголошували, що аварійних підтоплень на цьому тлі не було.

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