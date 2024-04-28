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Что делать в случае подтопления: спасатели дали украинцам советы

Воскресенье 28 апреля 2024 03:57
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Что делать в случае подтопления: спасатели дали украинцам советы Фото: спасатели рассказали украинцам, что делать в случае подтопления (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцам стоит придерживаться ряда правил безопасности в случае подтоплений территорий, которые, в частности, наблюдаются весной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram.

Спасатели в случае подтоплений советуют украинцам:

  • собрать вещи первой необходимости, лекарства и документы;
  • выключить все электроприборы, закрыть окна и двери;
  • перенести важные вещи на верхние этажи или положить на верхних полках;
  • выполнять рекомендации местных властей и спасателей;
  • если покинуть здание невозможно, подняться на верхние этажи или чердак;
  • кричать, подавать сигналы спасателям и вывесить ткань на доме;
  • если попали в воду, снять с себя верхнюю одежду и найти предметы, за которые можно держаться, ждать помощи;
  • собрать "тревожный чемодан" для ребенка с копиями важных документов, запиской с ее данными (именем, фамилией, возрастом, контактами родителей);
  • помочь пожилым людям и людям с инвалидностью;
  • позаботиться о животных.

Подтопления в Украине

Напомним, в ряде регионов Украины спасатели на этой неделе предупредили мирных жителей о возможных подтоплениях. Уровень воды в водоемах поднялся из-за осадков.

В частности, под угрозой подтопления находились: Киев, Киевская, Днепропетровская и Черкасская области.

К слову, уровень воды в Днепре уже поднимался в марте. В Киеве отмечали, что аварийных подтоплений на этом фоне не наблюдалось.

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ГСЧС Спасатели
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