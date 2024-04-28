Что делать в случае подтопления: спасатели дали украинцам советы

Украинцам стоит придерживаться ряда правил безопасности в случае подтоплений территорий, которые, в частности, наблюдаются весной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram .

Спасатели в случае подтоплений советуют украинцам:

собрать вещи первой необходимости, лекарства и документы;

выключить все электроприборы, закрыть окна и двери;

перенести важные вещи на верхние этажи или положить на верхних полках;

выполнять рекомендации местных властей и спасателей;

если покинуть здание невозможно, подняться на верхние этажи или чердак;

кричать, подавать сигналы спасателям и вывесить ткань на доме;

если попали в воду, снять с себя верхнюю одежду и найти предметы, за которые можно держаться, ждать помощи;

собрать "тревожный чемодан" для ребенка с копиями важных документов, запиской с ее данными (именем, фамилией, возрастом, контактами родителей);

помочь пожилым людям и людям с инвалидностью;

позаботиться о животных.

Подтопления в Украине

Напомним, в ряде регионов Украины спасатели на этой неделе предупредили мирных жителей о возможных подтоплениях. Уровень воды в водоемах поднялся из-за осадков.

В частности, под угрозой подтопления находились: Киев, Киевская, Днепропетровская и Черкасская области.

К слову, уровень воды в Днепре уже поднимался в марте. В Киеве отмечали, что аварийных подтоплений на этом фоне не наблюдалось.