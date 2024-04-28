Что делать в случае подтопления: спасатели дали украинцам советы
Украинцам стоит придерживаться ряда правил безопасности в случае подтоплений территорий, которые, в частности, наблюдаются весной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram.
Спасатели в случае подтоплений советуют украинцам:
- собрать вещи первой необходимости, лекарства и документы;
- выключить все электроприборы, закрыть окна и двери;
- перенести важные вещи на верхние этажи или положить на верхних полках;
- выполнять рекомендации местных властей и спасателей;
- если покинуть здание невозможно, подняться на верхние этажи или чердак;
- кричать, подавать сигналы спасателям и вывесить ткань на доме;
- если попали в воду, снять с себя верхнюю одежду и найти предметы, за которые можно держаться, ждать помощи;
- собрать "тревожный чемодан" для ребенка с копиями важных документов, запиской с ее данными (именем, фамилией, возрастом, контактами родителей);
- помочь пожилым людям и людям с инвалидностью;
- позаботиться о животных.
Подтопления в Украине
Напомним, в ряде регионов Украины спасатели на этой неделе предупредили мирных жителей о возможных подтоплениях. Уровень воды в водоемах поднялся из-за осадков.
В частности, под угрозой подтопления находились: Киев, Киевская, Днепропетровская и Черкасская области.
К слову, уровень воды в Днепре уже поднимался в марте. В Киеве отмечали, что аварийных подтоплений на этом фоне не наблюдалось.
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