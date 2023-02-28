Что делать при допущении ошибки в декларации для назначения субсидии: объяснение ПФУ

Для назначения жилищной субсидии граждане, кроме заявления и документов, удостоверяющих личность, должны обязательно подать декларацию. Пенсионный фонд объяснил, что делать при допущении ошибки в декларации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

Если в декларации обнаружена ошибка, уполномоченный орган должен известить заявителя об этом путем личной беседы, почты, смс-сообщения, письма на электронную почту, сообщения через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или через портал "Дія".

Для исправления ошибки человек может представить новую декларацию (если данные требуют изменения или уточнения) или дополнить предыдущую (если при заполнении документа обязательное поле было пропущено). Человек может подавать исправленную декларацию любым удобным для него способом.

Ошибка должна быть исправлена в течение 30 календарных дней с даты подачи документов. При этом срок может быть продлен на время заболевания заявителя. Но факт болезни должен быть подтвержден документально.

Если в течение определенного срока ошибка в декларации (или заявлении) не исправлена, в назначении жилищной субсидии будет отказано.

Об этом заявителя сообщают в течение 3 календарных дней со дня принятия такого решения. Уведомить заявителя должны вручением соответствующего бумажного сообщения под личную подпись с указанием причин отказа и порядка обжалования принятого решения или через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или портал "Дія".

При этом во время военного положения уполномоченный орган может сообщать заявителю о принятом решении в телефонном режиме с внесением соответствующей записи в отдельный журнал регистрации информирования заявителей.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, можно ли получить субсидию в случае задолженности за коммуналку.

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