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Що робити після підтоплення: важливі поради для тих, хто повертається додому

Фото: яких заходів безпеки варто дотримуватись після повернення до раніше підтоплених районів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Рівень води у затоплених населених пунктах внаслідок підриву РФ Каховської ГЕС поступово починає знижуватися. Однак повертаючись до своїх домівок, слід бути обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Зокрема, слід дотримуватися таких правил безпеки:

  • переконайтеся, що ваше житло не отримало ушкоджень та не загрожує заваленням. Також перевірте цілісність скла - його небезпечні уламки варто прибрати;
  • не користуйтеся електромережею до повного осушення будинку. Електроприладами можна користуватися тільки після їх ретельного просушування;
  • усе майно, яке було затопленим, підлягає дезінфекції. Заборонено вживати продукти, що контактували з водою, навіть консервацію;
  • не купайтеся та не перебувайте в місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми тощо.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС 6 червня. Епіцентром вибуху став машинний зал, звідки згодом витекло 150 тонн нафти, плями якої зараз дрейфують Дніпром і можуть дістатися Середземномор'я. Затопленими опинилися близько 80 населених пунктів, з яких 17 на захопленому лівому березі Херсонської області, вони залишаються затопленими й досі.

Окупанти не лише не борються із наслідками затоплення, а й забороняли місцевому населенню евакуюватися. Відомо вже про 500 загиблих у захоплених Олешках Херсонської області.

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Херсонська область