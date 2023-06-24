Що робити після підтоплення: важливі поради для тих, хто повертається додому

Рівень води у затоплених населених пунктах внаслідок підриву РФ Каховської ГЕС поступово починає знижуватися. Однак повертаючись до своїх домівок, слід бути обережними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
Зокрема, слід дотримуватися таких правил безпеки:
Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС 6 червня. Епіцентром вибуху став машинний зал, звідки згодом витекло 150 тонн нафти, плями якої зараз дрейфують Дніпром і можуть дістатися Середземномор'я. Затопленими опинилися близько 80 населених пунктів, з яких 17 на захопленому лівому березі Херсонської області, вони залишаються затопленими й досі.
Окупанти не лише не борються із наслідками затоплення, а й забороняли місцевому населенню евакуюватися. Відомо вже про 500 загиблих у захоплених Олешках Херсонської області.
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