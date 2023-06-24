Що робити після підтоплення: важливі поради для тих, хто повертається додому

Рівень води у затоплених населених пунктах внаслідок підриву РФ Каховської ГЕС поступово починає знижуватися. Однак повертаючись до своїх домівок, слід бути обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

Зокрема, слід дотримуватися таких правил безпеки:

переконайтеся, що ваше житло не отримало ушкоджень та не загрожує заваленням. Також перевірте цілісність скла - його небезпечні уламки варто прибрати;

не користуйтеся електромережею до повного осушення будинку. Електроприладами можна користуватися тільки після їх ретельного просушування;

усе майно, яке було затопленим, підлягає дезінфекції. Заборонено вживати продукти, що контактували з водою, навіть консервацію;

не купайтеся та не перебувайте в місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми тощо.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС 6 червня. Епіцентром вибуху став машинний зал, звідки згодом витекло 150 тонн нафти, плями якої зараз дрейфують Дніпром і можуть дістатися Середземномор'я. Затопленими опинилися близько 80 населених пунктів, з яких 17 на захопленому лівому березі Херсонської області, вони залишаються затопленими й досі.

Окупанти не лише не борються із наслідками затоплення, а й забороняли місцевому населенню евакуюватися. Відомо вже про 500 загиблих у захоплених Олешках Херсонської області.