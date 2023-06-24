Что делать после подтопления: важные советы для возвращающихся домой

Уровень воды в затопленных населенных пунктах в результате подрыва РФ Каховской ГЭС постепенно начинает снижаться. Однако возвращаясь к своим домам, следует соблюдать осторожность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
В частности, следует соблюдать такие правила безопасности:
Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС 6 июня. Эпицентром взрыва стал машинный зал, откуда впоследствии вытекло 150 тонн нефти, пятна которой сейчас дрейфуют по Днепру и могут добраться до Средиземноморья. Затопленными оказались около 80 населенных пунктов, из которых 17 на захваченном левом берегу Херсонской области, они остаются затопленными и сейчас.
Оккупанты не только не борются с последствиями затопления, но и запрещали местному населению эвакуироваться. Известно уже о 500 погибших в захваченных Олешках Херсонской области.
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