Что делать после подтопления: важные советы для возвращающихся домой

Уровень воды в затопленных населенных пунктах в результате подрыва РФ Каховской ГЭС постепенно начинает снижаться. Однако возвращаясь к своим домам, следует соблюдать осторожность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

В частности, следует соблюдать такие правила безопасности:

убедитесь, что ваше жилье не получило повреждений и не угрожает обрушением. Также проверьте целостность стекла - его опасные обломки следует убрать;

не пользуйтесь электросетью до полной осушки дома. Электроприборами можно пользоваться только после их тщательной просушки;

все имущество, которое было затоплено, подлежит дезинфекции. Запрещено употреблять продукты, контактировавшие с водой, даже консервацию;

не купайтесь и не находитесь в местах массового отдыха, таких как пляжи, водоемы и т.д.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС 6 июня. Эпицентром взрыва стал машинный зал, откуда впоследствии вытекло 150 тонн нефти, пятна которой сейчас дрейфуют по Днепру и могут добраться до Средиземноморья. Затопленными оказались около 80 населенных пунктов, из которых 17 на захваченном левом берегу Херсонской области, они остаются затопленными и сейчас.

Оккупанты не только не борются с последствиями затопления, но и запрещали местному населению эвакуироваться. Известно уже о 500 погибших в захваченных Олешках Херсонской области.