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Що робити на перехресті, де не працюють світлофори: пояснення поліції

Неділя 21 липня 2024 15:10
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Що робити на перехресті, де не працюють світлофори: пояснення поліції Ілюстративне фото: українцям нагадали правила ПДД при не працюючому світлофорі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Через відключення світла в Україні певних незручностей зазнають водії. Зокрема, варто знати, як діяти у випадку, якщо на перехресті вимкнено світлофор.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Запорізької області.

У поліції зазначають, що якщо на проїзній частині перебуває регулювальник - це означає, що ви повинні дотримуватися його сигналів. Виконання сигналів регулювальника обов‘язкове для усіх учасників дорожнього руху: водіїв, пішоходів та велосипедистів.

Значення сигналів, що подає регулювальник

Якщо регулювальник підняв руку вгору, це означає, що всім учасникам потрібно зупинитися і чекати подальших вказівок.

Якщо регулювальник стоїть обличчям або спиною до вас, руки розведені в сторони, опущені донизу, або зігнута перед грудьми права рука із червоним диском - рух заборонено в усі сторони.

Регулювальник стоїть обличчям до вас. Його права рука, що тримає червоний диск, витягнута вперед, тобто до вас - рух заборонено прямо, а праворуч - дозволено.

Регулювальник стоїть до вас лівим боком із витягнутою вперед рукою із жезлом - можна їхати в будь-якому напрямку.

Регулювальник стоїть лівим боком до вашої автівки, а його руки опущені донизу, витягнуті в сторони або зігнуті і притиснуті до грудей - можна їхати прямо або праворуч, пропустивши пішоходів.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що знак правил дорожнього руху "Зупинка заборонена" - забороняє зупинку і стоянку транспортних засобів. Однак є низка виключень, коли його дія не поширюється.

Детально про те, чи варто оскаржувати штраф про порушення ПДР, і як це зробити - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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