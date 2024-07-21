Сигналы регулировщика - что делать, если не работает светофор
Из-за отключения света в Украине некоторые неудобства испытывают водители. В частности, следует знать, как действовать в случае, если на перекрестке выключен светофор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Запорожской области.
В полиции отмечают, что если на проезжей части находится регулятор - это значит, что вы должны соблюдать его сигналы. Выполнение сигналов регулятора обязательно для всех участников дорожного движения: водителей, пешеходов и велосипедистов.
Значение сигналов подаваемого регулятором
Если регулятор поднял руку вверх, это означает, что всем участникам нужно остановиться и ждать дальнейших указаний.
Если регулятор стоит лицом или спиной к вам, руки разведены в стороны, опущенные вниз, или согнутая перед грудью правая рука с красным диском - движение запрещено во все стороны.
Регулировщик стоит лицом к вам. Его правая рука, держащая красный диск, вытянута вперед, то есть к вам – движение запрещено прямо, а справа – разрешено.
Регулировщик стоит к вам левой стороной с вытянутой вперед рукой с жезлом – можно ехать в любом направлении.
Регулировщик стоит левой стороной к вашему автомобилю, а его руки опущены вниз, вытянуты в стороны или согнуты и прижаты к груди – можно ехать прямо или вправо, пропустив пешеходов.
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