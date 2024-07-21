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Сигналы регулировщика - что делать, если не работает светофор

Воскресенье 21 июля 2024 15:10
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Сигналы регулировщика - что делать, если не работает светофор Иллюстративное фото: украинцам напомнили правила ПДД при не работающем светофоре (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Из-за отключения света в Украине некоторые неудобства испытывают водители. В частности, следует знать, как действовать в случае, если на перекрестке выключен светофор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Запорожской области.

В полиции отмечают, что если на проезжей части находится регулятор - это значит, что вы должны соблюдать его сигналы. Выполнение сигналов регулятора обязательно для всех участников дорожного движения: водителей, пешеходов и велосипедистов.

Значение сигналов подаваемого регулятором

Если регулятор поднял руку вверх, это означает, что всем участникам нужно остановиться и ждать дальнейших указаний.

Если регулятор стоит лицом или спиной к вам, руки разведены в стороны, опущенные вниз, или согнутая перед грудью правая рука с красным диском - движение запрещено во все стороны.

Регулировщик стоит лицом к вам. Его правая рука, держащая красный диск, вытянута вперед, то есть к вам – движение запрещено прямо, а справа – разрешено.

Регулировщик стоит к вам левой стороной с вытянутой вперед рукой с жезлом – можно ехать в любом направлении.

Регулировщик стоит левой стороной к вашему автомобилю, а его руки опущены вниз, вытянуты в стороны или согнуты и прижаты к груди – можно ехать прямо или вправо, пропустив пешеходов.

Ранее РБК-Украина рассказывало о том, что знак ПДД "Остановка запрещена" - запрещает остановку и стоянку транспортных средств. Однако существует ряд исключений, когда его действие не распространяется.

Подробно о том, стоит ли обжаловать штраф о нарушении ПДД, и как это сделать – читайте в материале РБК-Украина.

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