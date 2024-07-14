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Коли знак "Зупинка заборонена" не працює: пояснення поліції

Неділя 14 липня 2024 18:17
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Коли знак "Зупинка заборонена" не працює: пояснення поліції Ілюстративне фото: українцям нагадали правила дії знаку "Зупинка заборонена" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Знак правил дорожнього руху "Зупинка заборонена" - забороняє зупинку і стоянку транспортних засобів. Однак є низка виключень, коли його дія не поширюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Як зазначили у поліції, цей знак забороняє зупинку і стоянку транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів (розвантаження чи завантаження вантажу - ред.).

Не поширюється дія знаку:

  • на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами;
  • за наявності під знаком таблички 7.18 "Крім осіб з інвалідністю" на водіїв з інвалідністю, що керують мотоколяскою або автомобілем, позначеними розпізнавальним знаком "Водій з інвалідністю", на водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю, за умови наявності документів, що підтверджують інвалідність пасажира (крім пасажирів з явними ознаками інвалідності).

Коли знак &quot;Зупинка заборонена&quot; не працює: пояснення поліції

Зона дії знака від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть, - до кінця населеного пункту.

Дія знака не переривається в місцях виїзду з прилеглих до дороги територій і в місцях перехрещення (прилягання) з польовими, лісовими та іншими дорогами без покриття, перед якими не встановлено знаки пріоритету.

Зауважимо, що дія знака поширюється лише на той бік дороги, на якому він встановлений. Зона дії знака може бути зменшена табличкою 7.2.2 на початку зони дії, а також установленням у кінці його зони дії дублюючого знака з табличкою 7.2.3.

Знак може застосовуватися разом з розміткою 1.4 (жовтого кольору), яка позначає місця, де заборонено зупинку транспортних засобів з тієї сторони, де вона нанесена. В такому випадку зона дії знака визначається за довжиною лінії розмітки.

В матеріалі РБК-Україна можна прочитати про те, чи варто оскаржувати штраф про порушення ПДР, і як це все ж таки зробити.

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